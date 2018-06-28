Dünya Reggae Günü İstanbul’da kutlanacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - Türk reggae sahnesinin en önemli isimleri, Milyon Reggae Fest'te bir araya gelecek.

Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım tarafından 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek festivalde Sattas ve Supernova’nın da aralarında olduğu birçok Türk reggae sanatçısı sahne alacak. 1 Temmuz Dünya Reggae Günü’nün de kutlanacağı festivalde katılımcılar plaj ve müzik keyfini bir arada yaşayabilecek.

Milyon Reggae Fest'in programı şu şekilde:



30 Haziran Cumartesi

Supernova

Zeytin

HipHop Meets Reggae: Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam

DJ Ras Memo

DJ Seroman

DJ HighFly

1 Temmuz Pazar

Sattas

Bosphoroots

Beton Orman Allstars

Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk

DJ C.Fyah

DJ Da Frogg

İstanbul School of Samba