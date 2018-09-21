Dionysos Tapınağı, ayağa kaldırılacak

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki 2009 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Teos Antik Kenti'nde bulunan Dionysos Tapınağı'nın restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanması projesi İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) açtığı 'Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı' kapsamında kabul edildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İZKA'nın yüzde 75 mali destek vereceği projenin kabul edilmesini önemli bir gelişme olarak niteleyip, "Tarihi tapınak ayağa kalkacak" dedi.Seferihisar Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından açılan 'Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı'na İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Seferihisar Kaymakamlığı ortaklığıyla başvurdu. Program kapsamında sunulan, 'Teos Ören Yeri Dionysos Tapınağı Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması Projesi' İZKA tarafından başarılı bulunup, kabul edildi. 259 bin 472 lira bütçeli projenin yüzde 75'lik bölümü olan 195 bin 972 lira İZKA tarafından hibe olarak karşılanmasına karar verildi. Ekim ayı içerisinde sözleşme imzalanarak başlayacak ve 15 ay sürecek proje süresince, Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul onayı alınacak ve Teos'un bilinirliğini arttırıcak çalışmalar yapılacak.'GÜN GELECEK O HAYAL GERÇEKLEŞECEK'Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, tapınağı ayağa kaldırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada Teos Antik Kenti'nin tanınırlığıın artacağını belirterek, şöyle dedi:"Projenin kabul edilmiş olması bizim için çok değerli. Teos Antik Kenti'nin kazı çalışmaları başlaması için 2009 yılında göreve gelir gelmez büyük çaba harcamıştık. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan da çok büyük destek görmüştük. Kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında devam ediyor. Teos'un tarihi güzelliklerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyoruz. İZKA tarafından açılan program, tam Dionysos Tağınağı'yla ilgili yapmayı düşündüğümüz çalışmalar için biçilmiş kaftandı. Şimdi proje kapsamında Teos Antik Kenti Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul onayı alınacak, 'Teos Kent Günleri' düzenlenecek, Dionysos Tapınağı'nın dünyaca ünlü mimarı Hermogenes ve tapınağın mimarisi üzerine uluslararası konferans düzenlenecek. Böylelikle, tapınağı ayağa kaldırmak için önemli adımlar atılırken ulusal ve uluslararası arenada Teos Antik Kenti'nin tanınırlığı arttırılmış olacak. Gün gelecek, tarihte ilk Aktörler Birliği'nin kurulduğu bu kentte iade-i itibar verilecek ve kazıya başladığımız ilk gün söylediğimiz gibi 'Oscar Töreni' bir gün Teos'ta yapılacak. Tüm bunlar için çok heyecanlıyız. Tarihi tapınak ayağa kalkacak."Teos Antik Kenti, M.Ö. 2 bin yıllarında Akalar'dan kaçan Giritliler tarafından kuruldu ve uzun yıllar Karyalılar yaşadı. 3'üncü yüzyılda Dionysos Oyuncular Birliği'nin merkezi olan 12 İyon kentinden biri olan Teos Antik Kenti'nde, oyuncular özel haklara sahip olarak yaşıyorlardı. Yine en büyük Dionysos Tapınağı da Teos'ta bulunuyor. Teos Antik Kenti, 2009 yılından itibaren yapılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkartılıyor.

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