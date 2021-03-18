Dijital eserini kripto parayla sattı: 20 Ethereum!

Kripto para piyasası son zamanlarda birçok önemli yatırımcının ilgisini çekti. Bazı ülkelerde faaliyet gösteren şirketler, kripto paraları değişim aracı olarak kabul etti. En büyük kripto para olan Bitcoin'in değeri 60 bin dolara fırladı. Kripto para piyasası, sadece yatırım dünyasında değil sanat dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Dijital ortam sanatçısı olan Tarık Tolunay, "Fractal İstanbul - Pandemi" adlı eserini kripto para olan 20 Ethereum'a (36 bin dolar) sattı.

Satılan eserin ismi Fractal İstanbul-Pandemi!

Eserini, Blockchain adlı teknolojinin bir ürünü olan NFT'ye dönüştüren Tarık Tolunay'ın kripto parayla yaptığı satışla birlikte kripto para piyasasının etkisi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. "Eserin NFT'ye dönüştürülmesinin", dijital değere sahip olan eserin Blockchain ile imzalanması ve kripo para birimleriyle satışa çıkarılması anlamını taşıdığı kaydedildi. Sanat dünyasında "Kentçizer" adıyla tanınan sanatçı Tarık Tolunay'ın da bu teknolojiyi kullanarak "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini satttığı belirtildi.

"Bir gece yarısı yaptım, birkaç saatte sattım"

Dijital ortamda eserler oluşturan Tarık Tolunay'ın eserlerini fiziki varlığa sahip tuvaller üzerinde değil, dijital ortamlarda ürettiği hatırlatıldı. Sanatçının eserlerinde milyarlarca pikselin kullanıldığı kaydedildi. "Fractal İstanbul" adı altında bir koleksiyonu bulunduğu belirtilen sanatçının 36 bin dolara satılan son eserinde Galata Köprüsü, Eminönü ve Karaköy yer alıyor. Blockchain'e büyük bir güven duyduğunu aktaran sanatçı Tarık Tolunay, eserini Foundation adlı bir platformda açık artırmaya çıkardığını söyledi. Söz konusu eserini "gecenin bir yarısı uyanarak" yaptığını kaydeden Tolunay, yaptığı eseri birkaç saat içinde 20 Ethereum'a (36 bin dolar) sattığını dile getirdi. Tarık Tolunay, eseri satan alan kişini İranlı bir koleksiyoncu olduğunu dile getirdi.