Derya Alabora ve Deniz Çakır "Beyaz" isimli oyunlarıyla Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

Oyuncu Derya Alabora ve Deniz Çakır yeni oyunları "Beyaz" ile 10 Ekim Çarşamba günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde olacak.

Ünlü oyuncular Derya Alabora ve Deniz Çakır yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ezop Sahne’nin prodüksiyonu ile sahnelenecek olan ‘Beyaz’, annelerinin hastalığı nedeniyle yıllar sonra bir araya gelen iki kız kardeşin geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerini konu alıyor. Fransız yazar Emmanuelle Marie’nin yazdığı ve Özen Yula’nın yönettiği, Deniz Çakır ve Derya Alabora’nın birlikte rol aldığı ‘Beyaz’ 10 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

(FOTOĞRAF)