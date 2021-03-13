Coogler: Black Panther 2'nin senaryosunu yazmak zor!

Marvel Sinematik Evreni'ne Black Panther filmiyle giren oyuncu Chadwick Boseman seyircilerden tam not almıştı. 2016 yılında kolon kanserine yakalanan 43 yaşındaki oyuncu önceki yıl hayatını kaybetti ve sevenlerini yasa boğdu. İlk filmin yazarı ve yönetmeni olan Ryan Coogler, Black Panther 2 filminin çalışmalarına başladı. Filmin senaryosunu yazmaya oturan Coogler, senaryoyu yazmanın zorluklarından bahsetti. Senaryoyu yazarken hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın sürekli aklında olduğu kaydeden Coogler, onun yer almadığı bir Black Panther senaryosu yazmanın kendisi için bir işkence olduğunu dile getirdi.

"Chadwick Boseman bu projeyi bir arada tutan tutkaldı"

"Bir olayın halen daha başınızdan geçiyorken" onunla ilgili bakış açısı geliştirmenin olduça zor olduğuna değinen Coogler, Boseman'ın ölümünün yasını halen daha tuttuklarını kaydetti. Hayatını kaybedeb Chadwick Boseman'ın "bu projeyi bir arada tutan tutkal" olduğunu vurgulayan senarist ve yönetmen Ryan Coogler, senaryoyu yazmanın bir hayli zor olduğunu belirtti. Sevdiği işleri yapan kişilerin hobileri ve profesyonel hayatları arasında keskin ayrımların kalmadığını kaydeden Coogler, iş hayatında dengeye ulaşmak içi çabaladığını söyledi.

Senaryoda büyük değişiklikler yapılması gerekiyordu!

Yakalandığı kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ı yeni filmde onurlandırmak isteyen senarist Ryan Coogler'ın ortaya nasıl bir hikaye çıkaracağı merak ediliyor. Senarist ve yönetmen Ryan Coogler, Marvel'a "etnik çeşitlilik" getiren Black Panther filmiyle övgülere boğuldu.

Öte yandan Black Panther filminin çekimleri sırasında kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Chadwick Boseman'ın film çekimleri sırasında ameliyat olduğu ve daha sonra sete katıldığını belirtildi. Chadwick Boseman'ın ölümünün ardından Black Panther 2 filmini iptal etmeme kararı alan Marvel, senaryoda büyük değişiklikler yapılması gerektiğini bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:36