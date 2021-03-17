Chris Hemsworth'ten Thor yorumu: Baskı hissediyorum!

Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Thor karakteriyle dünya genelinde milyonlarca hayran kitlesine ulaşan oyuncu Chris Hemsworth, samimi açıklamaalrda bulundu. Gelecek yıl vizyona gireceği duyurulan dördüncü Thor filmi olan Thor: Love and Thunder (Aşk ve Yıldırım) filmiyle ilgili konuşan Avustralyalı oyuncu, bu filmin kendisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti.

"Gerginlik ve heyecan duygusu beni tetikliyor"

GQ Australia dergisine röportaj veren Chris Hemsworth, Love and Thunder filminin öneceki filmlerden daha başarılı olması için sınırlarını zorladığını dile getirdi. Vizyona girecek Love and Thunder filminin, eski Thor filmlerinin başarısını aşmasını istediğini vurgulayan Hemsworth, bu gerginlikle beraber tatlı bir heyecan duygusunun da oluştuğunu ifade etti. Bu gerginliğin ve tatlı heyecan duygusunun kendisini sürekli geliştirmeye ittiğini vurgulayan Hemsworth, seyircilere iyi bir Thor izleteceğinin sözünü verdi.

"Gelişmek için sürekli tetikte kalmak lazım"

Oyunculuk kariyerinde her gün kendisini geliştirmek için çabaladığını dile getiren 37 yaşındaki ünlü aktör, bu özelliğini babalık, arkadaşlık ve insanlık konularında da kullandığını ve daha iyi bir eş olmak için emek verdiğini söyledi. Bu nedenle asla rahata düşmemek gerektiğini bildiren ünlü oyuncu, insanın kendisini geliştirmek için sürekli tetikte kalması gerektiğini ifade etti. Anne ve babasının kendisini yetiştirme tarzının da bu özelliğinde etkili olduğunu aktaran Hemsworth, "çevresine olumlu bir etkide bulunmak" gibi bir motivasyonunun olduğunu kaydetti.

Chris Hemsworth'ün kariyeri!

1983 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde doğan Chris Hemsworth, 2010 yılında Elsa Pataky ile dünya evine girdi. Erkek kardeşleri Liam Hemsworth ve Luke Hemsworth'ün de kendisi gibi birer oyuncu olduğu Chris Hemsworth, 2002 yılında Guinevere Jones, Neighbours ve Marshall Law gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. İlk sinema deneyimini 2009 yılında gösterime giren Star Trek filmiyle kazanan ünlü aktör, bu filmde George Kirk rolünü canlandırdı. Ünlü oyuncunun rol aldığı bazı filmler; Thor, Thor: Dark World, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Avengers, Avengers: Ultron Çağı, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Extraction ve Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit'tir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 13:03