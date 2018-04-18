Ceyda Düvenci Kitabını İmzalıyor

Haber24/İstanbul: Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Melisa gibi farkıyla mucize olan kahraman çocukların tanınması ve anlaşılması için kaleme aldığı kitabının D&R HillTown’da gerçekleşecek ilk imza gününde okuyucularıyla buluşuyor.

Ünlü oyuncunun “Serebral Palsi” hastası kızı Melisayla birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta, Balköpüğü karakterinin tek başına çıktığı sürpriz yolculukta minik hikayelerle Serebral Palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor.

Yürümek, okumak, yazmak, resim çizmek, parkta oynamak, herhangi bir enstrüman çalmak, okulda öğrenci olmak, kısacası hayata karışmak için diğer çocukların desteğine ihtiyaç duyan çocukların hikayesi ne yer verilen ‘Balköpüğü’ karakterinin başından geçenler seri olarak yazılmaya devam edecek.



Bal Köpüğü serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz’ kitabıyla Ceyda Düvenci, 22 Nisan Pazar günü saat 15:00’da D&R HillTown’da gerçekleşecek ilk imza gününde sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıca bu özel etkinlikte ünlü oyuncu minik ziyaretçileri için de masal okuyacak.

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Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 15:18