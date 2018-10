Cem Yılmaz, yeniden 'stand up' şov yapacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde söyleşiye katılan komedyen Cem Yılmaz, Mart 2019'da yeniden stand up şovlarına başlayacağını açıkladı. Cem Yılmaz, "'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde başrolünü Cem Yılmaz'ın Şener Şen'le paylaştığı 'Av Mevsimi' filminin gösterimi yapıldı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki gösterime ilgi yoğun oldu. Sinemada 20'inci yılını dolduran ve festival kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü de alan Cem Yılmaz, filmin gösteriminin ardından oynadığı ilk sinema filmi olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin yapımcı ve yönetmeni Ömer Varlı ile birlikte salondaki izleyicileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye ilgi yoğun olunca izleyicilerden büyük bir kısmı salon dışında kaldı. Salonda dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu.

SİNEMADA 20 YIL KISA BİR SÜRE DEĞİL

Salonu dolduran kalabalığı selamlayan Cem Yılmaz, sinemada 20 yılın kısa bir süre olmadığını söyledi. Seyircinin ilgisinden oldukça memnun olduğunu anlatan Yılmaz, "Hep böyle mutlu şekilde devam etmesini diliyorum. Festivalde anılmak güzel bir duydu" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 1 AYLIK YAT TATİLİNDE YAZILDI'

Yönetmen Ömer Varlı ise 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin nasıl başladığını anlattı. Ömer Varlı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Cem Yılmaz'la tanıştıklarını ve Yılmaz'a, 'Seninle bir gün film yapacağız' dediğini hatırlattı. Varlı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryosunun yazımı aşamasında Cem Yılmaz'la Bodrum'da bir ay yatta kaldıklarını söyledi.

'FİLMİN İSMİ BİR TEMENNİDEN ORTAYA ÇIKTI'

Cem Yılmaz ise senaryoyu yazdıkları günleri, “Bazılarının film macerasında hep yokluk vardır ya. Yokluklarla geldik" diye espri yaparak anlattı. Filmin isminin çıkışıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, “İsim, 'her şey çok güzel olacak' temennisinden ortaya çıktı. Süreci birbirimize tarif ederken 'her şey çok güzel olacak' diye konuşurduk. Güzel olacak mı acaba? diye birbirimize sorarken fimin ismi 'Her Şey Çok Güzel Olacak' olsun dedik" dedi.

'O ZAMANLAR DAYAK VARDI'

Cem Yılmaz'ı keşfettiği için mutlu olduğunu belirten Ömer Varlı, 20 yıl geçmesine rağmen Yılmaz'la hala bir araya gelebildiklerini de anlattı. Yılmaz'la film çektikleri günlerden söz eden Varlı, "Adam olacak çocuk şeyinden belli olur' diye bir laf var. Kendimi şanslı hissediyorum. O zamanlar çok dayak vardı eğitilirken. Bu çocuklar çok dayak yedi" dedi.

Varlı'nın dayak vurgusuna Cem Yılmaz gülerek, "Hayır hayır dayak yoktu" karşılığını verdi.

'MAZHAR ALANSON HUYLUDUR'

Cem Yılmaz, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminde birlikte rol aldığı Mazhar Alanson'un huylu olduğunu söyledi. Alanson'un çok değişik şahsına özgü biri olduğunu da ifade eden Yılmaz, “Mazhar ağabeyle çalışmak zordur. Huylu biridir. Huysuz diyemem huyludur. Filmin ilk çekimlerini izlemek için sete girdik. Mazhar ağabeyi bütün her şeyi izlerken dedi ki 'Yahu ben bütün film boyunca aynı beyaz gömleği mi diyeceğim? 'Huylu işte" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'IN DEVAMI İÇİN DÜŞÜNÜYORUM'

2019 yılının ilk çeyreğinde yeniden sahneye çıkacağını da söyleyen Cem Yılmaz, ayrıca ilk sinema filmi olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın devamı için de bir düşünce içinde olduğunu söyledi. Filmin çekimleri için Antalya'yı da kullanabileceklerini de ifade eden Yılmaz, “Devam filmi yapar mıyız diye bir düşüncem de var. Tabi işin hakkını verebilir miyiz? Mazhar ağabeyi de geçen konserde 'İsterim' dedi" diye konuştu.

Cem Yılmaz, devam filminin hikayesiyle ilgili bilgi isteyen bir seyirciye de "Ulan ben buna neden bilgi vereyim şimdi? Yatırımcı mısın?" diyerek gülerek karşılık verdi.

STAND UP İÇİN YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Sinema filmlerinden sonra sevenleriyle stand up şovu için yeniden bir araya gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya da Yılmaz, “2019 yılı mart, nisan, mayıs aylarından itibaren sahneye çıkmaya başlayacağım. Gösterinin de adı da çok değişik. Söylemedim hiçbir yerde. 'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.

