BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını Bursalılarla buluşturan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 'BursaFotoFest', kortej yürüyüşü ile başladı.Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve 8’inci yılında ‘Ritüeller’ temasıyla Bursalılarla buluşan BursaFotoFest’in geleneksel kortej yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu.'BURSA'YI DÜNYAYA TANITMAK ZORUNDAYIZ'Kortej yürüyüşünde fotoğraf tutkunlarını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin startını bu yürüyüşle başlattıklarını belirterek, "Kent Konseyi burada, kentin tüm katmanları, siyasi partiler, meclis üyeleri burada. Aynı zamanda Hindistan ve Sri Lanka’dan gelen konuklarımız burada. Onlar da bu heyecana ortak oldular. Bursa’mızın kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkes burada. Her zaman söylüyorum, Bursa Allah vergisi güzellik ve özeliklere sahip bir şehir. Bu güzellikleri profesyonel fotoğrafçılar marifetiyle dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bursa’nın tanıtım ve lansman konusunda ciddi açılımlara ihtiyaç var. Bugüne kadar yapılan güzel çalışmalar var. Bunları artırarak devam edeceğiz. Bursa’yı dünyaya tanıtmak zorundayız. Burada farklı siyasi görüşlerden insanlar var. Ama herkesin ortak derdi, aşkımız, heyecanımız, sevincimiz Bursa üzerinedir. İnşallah Bursa’yı hep beraber güzel günlere koşturacağız” diye konuştu.

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