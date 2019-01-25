Bulgaristan'da, Türkçe-Bulgarca 'Nöbettepe' dergisi yayın hayatına başladı

BULGARİSTAN'da, Türkçe ve Bulgarca yayınlanacak olan edebiyat, kültür ve sanat dergisi Nöbettepe, yayın hayatına başladı.Bulgaristan'da, merkezi Filibe kentinde olan Bulgar-Türk Edebiyat Kulübü ile ve aydınların girişimiyle Türkçe ve Bulgarca yayınlanacak olan Nöbettepe isimli dergi yayın hayatına başladı. Geçmişten günümüze Bulgaristan Türklerinin edebiyat, sanat, bilim adamları ve aydınlarının eserlerine ve çalışmalarına yer verilecek dergi 3 ayda bir yayınlanacak. Bulgaristan nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türklerin anadilinde gazete ve dergi eksikliğinin çalışılacağı dergiye Filibe'de bulunan 7 tepeden biri olan Nöbettepe adı verildi.Derginin Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Cesur, Bulgaristan'daki Türk nüfusunun ülkedeki Bulgar nüfusundan sonra ikinci sayısal büyüklükte olduğunu belirterek, "Oysa edebiyat, sanat adına yapabildiklerimiz, özellikle 1990 sonrası gelişen demokrasi döneminde, baskılardan sonra yapabildiklerimizin çok yetersiz kaldığını tespit ettik. Bizim, Bulgaristan'da uzun zamandan beri bir edebiyat, kültür, sanat dergimiz yoktu. Bu boşluğu fark etik. Değerli şair ve bilim insanı Aziz Taş ile beraber iş başına geçtik. Ciddi bir boşluk söz konusu. Mesajdan ziyade, geçmiş kültürümüze, mirasımıza değinerek, bunun üzerine kurulan yeni yapıtları ortaya koymak istiyoruz. Bugün Türkçe yazan bir gencimiz, Türkçe yazdığı bir şiiri ya da düz yazıyı herhangi bir platformda yayınlayıp, okurla buluşturamıyor. Bu dergi bunun laboratuvarı olacak" dedi.Dergini Genel Yayın Kurulu üyesi, Filibe Üniversitesi'nden Türkoloji öğretim görevlisi doktor Harun Bekir, Bulgaristan'da anadili eğitimi sorununa değindi ve bu dergiyle önemli bir boşluğu kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Bekir, "Bulgaristan yasalarına göre anadili Türkçe okullarda okutulma imkanı vardır. Ancak çok az öğrenci bu imkandan faydalanabiliyor. Dolayısıyla anadili Türkçe olan birçok öğrencimiz okullarda Türkçe okuyamıyor. Bu boşluğu doldurmak ve bu eksikliği gidermek için bazı çalışmaların yapılması gerekiyordu" diye konuştu.Derginin genel yayın kurulunda Bulgar ve Türk edebiyat, eğitim ve sanat dünyasından doktor Anton Baev, Prof. Dr. Hüseyin Mevsimi, Prof. Dr. Evdokiya Maneva, doktor Menent Şüktieva gibi isimler yer alıyor.Derginin tanıtımı Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu'nun himayesi altında düzenlenen 'Dostluk Konseri' ile yapıldı. Devlet Radyosu'nun Filibe salonunda gerçekleşen konsere ilgi büyük oldu. Bulgar sanatçılar Fazıl Say ve başka Türk bestecilerden eserlerini sunarken,Türk opera sanatçısı Alper Ünlütürk ise Bulgar besteleri seslendirdi.

FOTOĞRAFLI