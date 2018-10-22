Buket Uzuner’den yeni kitap: Ateş

E-TİCARET platformu Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv'ye konuk olan yazar Buket Uzuner okuyucularına yeni kitap müjdesi verdi. Uzuner, çalışmaları devam eden yeni kitabı ‘Ateş’in Mardin’de geçeceğini söyledi.

Hepsiburada’nın Youtube Kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan “Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri” programının ikinci konuğu Buket Uzuner oldu. Programda yazarın tabiat dörtlemesinin üçüncü kitabı “Hava” üzerine de konuşuldu. Roman serisi yazmaya karar vermesinin nasıl bir sonuç doğurduğunu anlatan Uzuner, “Bu kararı almak oldukça zor oldu. Serideki tüm romanların birbiriyle bağlantılı olması gerekliliği zaman zaman çok zorlayıcıydı. Romanları yazmak 2 ile 5 yıl sürüyor. Tüm seriyi bitirmem en az 10 yılımı alabilir” dedi.

YENİ KİTAP ‘ATEŞ’ MARDİN’DE GEÇECEK

Buket Uzuner kitap serisinin İstanbul’da Su ile başladığını, Çorum’da Toprak ile devam ettiğini ve yeni çıkan Hava’nın ise Kayseri ve Kapadokya’da geçtiğini vurguladı. Serinin henüz yolda olan dördüncü kitabı Ateş’in Mardin’de geçeceğini dile getiren Uzuner, Bu özellikleriyle serinin bir Anadolu Dörtlemesi olduğunu söyledi.

Üçüncü kitap Hava’nın neden Kayseri’de geçtiğini de açıklayan Uzuner, “Üç sene önce araştırma için Kayseri’ye gitmeye başladım. Kayseri’ye 13. yüzyılda hastaları müzikle tedavi eden bir şifahane ve dünyanın ilk tıp okullarından birini yaptırtan Selçuklu kadın sultanı Gevher Nesibe Sultan’ın yeterince bilinmediğini gördüm. O an kitabı Kayseri’de geçirmeye, Selçuklu dönemi üzerinde de çalışıp bu romanı yazmaya karar verdim” diye konuştu.

Uzuner’in basılan kitap kapağının sol üst köşesinde de Gevher’in bir büstü bulunuyor.

“İNSAN KENDİNİ TABİATIN EFENDİSİ ZANNEDİYOR”

Uzuner, yapılan sohbette mistik bir yanı olmadığını, bilimden yana bir insan olduğunu belirtti ve şamanların tabiatla olan ilişkisiyle ilgilendiğini de dile getirdi.

“Biz Tabiatın bir parçasıyız, bunu hatırlamamız gerekiyor” diyen Uzuner, “Şaman kelimesi Hintçe’dir ve onlar kendilerine asla şaman demezler. Bunun yerine ‘kam, kaman’ kelimelerini tercih ederler. Kamanlık tabiatın bir parçasısın, efendisi değilsin demektir” dedi.

Bu felsefeyi sevdiğini belirten yazar Buket Uzuner, Yekta Kopan’ın ‘Bizim doğayla ilişkimiz ve bunun getireceği sonuç hakkında umut var mı?’ sorusuna “Umutlu değilim, çünkü insan kendini tabiatın efendisi zannediyor” cevabını verdi. Kitabına atıfta bulunan yazar “Fakat Defne Kaman umutlu; çünkü onun bilge bir ninesi var” dedi.

GENÇ YAZARLARA ÖNERİLER

Genç yazarlara önerilerde bulunan Buket Uzuner, bir romanı yazarken öncelikle karakterler üzerine çalıştığını, konunun daha sonra geldiğini belirtti. Uzuner, “Genç yazarlara karakterleri canlı tutmayı, soy ağacı çıkarmayı öneririm. Karakterleri yaşatmanın bir formulü yok, hikaye anlatıcı olarak doğarsınız, şair olmak gibi. Öyle doğduysanız da hikayeler akıyor ve karakterleriniz yaşıyorsa siz onları oturup seyrediyorsunuz” diye konuştu.