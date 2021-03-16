BTS hayranları Grammy'ye ateş püskürdü!

Önceki gece düzenlenen törende 63'üncü Grammy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Rapçi Megan Thee Stallion'a en iyi sanatçı, Taylor Swift'in "Folklore" albümüne yılın albümü, Tiara Thomas ve H.E.R'in şarkısı "I Can't Breath" şarkısına ise yılın şarkısı ödülü verildi. Dua Lipa, Billie Eilish, Lady Gaga ve Ariene Grande de gecede ödüle lâyık görülen şarkıcılardı. Hatta Beyonce'un 9 yaşındaki kızı olan Blue Ivy Carter, "Brown Skin Girl" isimli klibi ile en iyi müzik videosu ödülünü aldı.

Beyonce'un 9 yaşındaki kızı bile ödül aldı!

Beyonce'un 9 yaşındaki kızının bile ödül aldığı ancak Güney Koreli K-pop grubu olan BTS'nin aday bile gösterilmediği ödül töreni eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada öfkelerini açığa vuran BTS hayranları, Grammy Ödülleri'nin eleştirdikleri #scammys hashtagi ile gündeme oturdu. İngilizce'de hile anlamına gelen "scam" kelimesiyle Grammy'nin birleştirilmiş hali olan #scammys hashtagini etiketleyerek paylaşım yapanlar, Grammy ödüllerinin ne kadar haksız şekilde dağıtıldığını ifade etti.

"Hayranlarla aynı hisleri paylaşıyoruz"

BTS'nin zaten bşarısını kanıtladığını belirten hayranlar, Grammy'nin BTS'ye ihtiyacı olduğunu ancak bunu görmezden geldiklerini kaydetti. Giuliana Rancic'e demeç veren BTS grubu ise "BTS ARMY" adı verilen hayranlarına seslenerek destek istedi.

Hayranların da kendileriyle aynı hisleri paylaştığını aktaran BTS üyeleri, daha iyi müziklerle ve daha iyi performanslarla müzik dünyasını sarsacaklarını aktardı. Bu yıl gereğinden fazla çalışacaklarını belirten BTS üyeleri, hayranlarına "harika müzikler" yapacakları sözünü verdi.

BTS grubu kaç kişiden oluşuyor?

Bangtan Boys (BTS) grubu, blog yazılarıyla dilden dile dolaşarak yavaş yavaş büyüydü ve dünyaca üne kavuştu. 2013 yılında kurulan grubun müzik yaptığı tarzların K-Pop, hip-hop, R&B ve pop müzik olduğu kaydediliyor. BTS grubu; Kim Seok-Jin (Vokal), V (şarkıcı- vokal), Jimin (Dans/Vokal), Jungkook (Dans/Vokal), Suga (Rap), J-Hope (Dans/Rap) ve RM (Rap) olmak üzere toplam 7 kişiden oluşuyor.

BTS grubunun albümleri

Dark & Wild (2014)

Wake Up - Japonca (2014)

Wings (2016)

Youth - Japonca (2016)

Love Yourself: Tear (2018)

Map Of The Soul: Persona (2019)

Map Of The Soul: 7 (2020)

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:45