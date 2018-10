BIFED'te büyük ödülü İspanya'dan ‘Astral’ aldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 5'inci kez düzenlenen, Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED), ödüller sahiplerini buldu. 56 ülkeden 260’ın üzerinde filmin başvurduğu festivalde büyük ödül, Jordi Évole ve Ramon Lara'nın yönettiği İspanya yapımı 'Astral'ın oldu.

BIFED ödülleri, Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yoğun bir katılımla dün akşamki törende sahiplerini buldu. Törende, 5 yıldır festivale katılarak destek veren Türkiye'nin efsane müzik gruplarından ‘Bulutsuzluk Özlemi’nin solisti Nejat Yavaşoğulları mini konser verdi.

Fethi Kayaalp adına verilen büyük ödül için sekiz filmin yarıştığı festivalde, Gaia Öğrenci Ödülü için de 7 film jürinin karşısına çıktı. Törende Fethi Kayaalp Büyük Ödülü, çarpıcı sinematografisi ve mükemmel anlatımıyla, göçmen konusunu işleyen ve birçok filmin arasından öne çıkmayı başaran Jordi Évole ve Ramon Lara'nın yönettiği İspanya yapımı ‘Astral’ aldı. Jordi Évole ve Ramon Lara'nın yönettiği İspanya yapımı 'Astral'ın ödülünü, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Dr. Hakan Can Yılmaz, yönetmen adına Avusturya Kültür Ofisi'nden Romana Königsbrun'a takdim etti. Karşılık beklemeden başka insanların iyiliği için cesaretle çalışan insanları gösteren film, insanlık için hala umut beslenmesini sağlıyor.

Başkan Yılmaz, ikinci olan Matthieu Rytz yönettiği Kanada yapımı 'Anote'nin Gemisi' adlı filmin ödülünü yönetmen adına İsviçre Kültür Ateşesi Nazan Çalık'a takdim etti.

Üçüncülüğü kazanan 'BE’ JAM BE Hiç Bitmeyen Şarkı' adlı film yönetmeni Cyprien Ponson, ödülünü Bozcaada İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Nilden Gökçen Bursalıoğlu'nun elinden aldı.

ÖĞRENCİ FİLMLERİNİN KAZANANI GAIA ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü ise, Lucas Bonetti’nin ‘Denizi Olmayan Balıkçılar’ filmine verildi. Ödül töreninin ardından, büyük ödüle layık görülen 'Astral' filmimin gösterimi gerçekleşti.

Ödül töreni öncesinde konuşma yapan festival yönetmeni Petra Holzer Özgüven, "Umuyoruz ki daha birçok festivalleri paylaşırız, tüm insanlık için adil eşit şartların olduğu daha iyi bir dünya için umudum var. Umuyoruz Bozcaadalılar BIFED’i kucaklamayı sürdürür ve bu festival Ada'nın ayrılmaz bir parçası olur. Umarım dayanışmayı ve umudu canlı tutan birçok film daha yapılır" dedi.

Bozcaada Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz ise "Bana göre, bir etkinliği özel ve değerli kılan, yücelten halkın katılımıdır. Siz; doğayı inkâr etmeyen, doğayla, birbirleriyle barışık yaşayan, kendisine, çevreye, doğaya duyarlı, güzel insanlar, siz, kültüre, doğaya, sanata sahip çıkan güzel halkımız, siz Cumhuriyet kadınları, eli öpülesi hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, ne iyi etiniz de geldiniz, iyi ki varsınız. Varlığınızla renk kattınız, gönlümüze gönül kattınız" diyerek, izleyicinin öneminin altını çizdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye ve dünyadan çevre ve ekoloji alanında çalışan akademisyen, aktivist ve belgeselcilerin 5 gün boyunca bir arada takip ettiği festival, ödüllü filmlerin gösterimiyle sona erdi.



