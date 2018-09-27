Beylikdüzü’nde ‘Yaz’ bitti ‘Caz’ başladı

İSTANBUL, () – BU yıl 3'üncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu caz festivali bir belediye bünyesinde yapılan ilk festival” dedi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) müzikseverlerle buluşacak festivalin açılışında piyano, kontrbas ve bateri, perküsyon üçlüsünden oluşan Hakan Toker Trio’nun verdiği konserde caz müziğin en güzel melodileri, dinleyicilerle buluştu.

“İDDİALI İŞLER YAPMA ÇABASINDAYIZ”

Caz Festivali’nin açılış gününde yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu caz festivali bir belediye bünyesinde yapılan ilk festival aslında İstanbul adına konuşuyorum. Dolayısıyla bu bizim için çok değerli. Müzik ve sanat alanında iddialı işler yapma çabasındayız. İddiamız, Batı İstanbul’un sanatta da merkezi, kültürde de merkezi ve her anlamda merkezi bir kent ortaya koymak aslında. Caz, müziğin tınılarını aslında hissettiren ve tüm yönüyle açığa çıkan bir dalı. Bu yönüyle de Caz müziğinin çok değerli 6 performansı burada bizimle olacak. Beylikdüzü’nün yanı sıra çevre ilçelerden tüm hemşehrilerimizi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’mize her akşam saat 20.00’da bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

3. Caz Festivali’inin açılış sahnesinde Hakan Toker Trio yer alırken, Perşembe günü ise Şirin Soysal dinleyicilerle buluşacak. Festival 5 gün gerçekleşecek sahnelerle sürecek ve 30 Eylül Pazar günü sona erecek.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)