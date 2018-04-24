Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali sanatseverlerle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - BERGAMA ve Berlin arasındaki ilişkiyi ön plana çıkaran, uluslararası katılımcılarla, Türkiye’de son yıllarda üretilmiş önemli işlerden oluşan seçkiyi bir araya getirecek Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali, 10 - 13 Mayıs tarihleri arasında Bergama’da yapılacak.

Berlin ve İstanbul merkezli sanat kolektifi Kabak & Lin ve Bergama Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali, binlerce yıl önce olduğu gibi antik tiyatrosunda, sokaklarında ve meydanlarında her kesimden insanı tiyatro ile bir araya getirecek. Bergama’yı kültür sanat takipçileri için bir buluşma noktası ve alternatif bir tiyatro şehri yapmak hedefiyle yola çıkan festival, “Berlin-Bergama”, “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım” adlı 4 ana bölümden oluşacak.

“BERGAMA’NIN TÜMÜNÜ KENDİNE SAHNE ETMİŞ BİR KENT FESTİVALİ GERÇEKLEŞECEK”

Festival projesinin yaratıcılarından Eren Arıkan, 4 gün boyunca Bergama’nın tümünü kendine sahne etmiş bir festivalin gerçekleşeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bergama’da bir tiyatro festivali fikrini doğuran ana sebep, Bergama - Berlin arasındaki tarihi ve kısmen sorunlu ilişki. Bu ilişki de bizim ilk ve ana bölümümüzü oluşturdu. Nasıl ki 60’larda Türkiye’den binlerce insan ‘misafir işçi’ olarak Almanya’ya gitti, bence Pergamon Museum’daki eserler de birer misafir işçi. Her sabah müze açılıyor ve o Anadolulu çocuklar evlerinden binlerce kilometre ötede ziyaretçilerini karşılıyor. Berlin’de özellikle tiyatro ve sinema alanında göç ve göç sonrası (migrant & post - migrant) diye adlandırılan kuşakların üretimleri de şu anda oldukça önemli ve tüm üretimi etkiliyor. Biz de ilk senesinde Bergama ve Berlin arasındaki ilişkiyi ön plana çıkarırken, bu üretimler ve hikâyelerden belli başlı örnekleri seçmeye çalıştık. Programda, artık ‘yeni dalga’ olarak da adlandırılan, benim de içinde olduğum son göç dalgasının parçası olanların üretimlerinden de örnekler var.”

“ESKİ METİNLERİN ÇAĞDAŞ UYARLAMALARINI ANTİK BİR SAHNEDE DENEYİMLEME İMKÂNI YARATMAYA ÇALIŞTIK”

Arıkan, festivalin “Asklepion”, “Müdahale” ve “Birlikte Yapalım” bölümlerini ise şöyle anlattı:

“Festivalin Asklepion bölümünde, mümkün olduğunca eski metinlerin çağdaş uyarlamalarını antik bir sahnede deneyimleme imkânı yaratmaya çalıştık. Aynı zamanda yine antik kalıntılarda bu alana özgü üretimlerle bu tür bir mekâna yeni anlamlar, yeni anılar da katmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Copenhagen Comedy School çocuklar için antik sahneye özel bir performans çalışıyor ve özellikle Bergamalı çocukların bu alanda farklı anılarının olmasını umuyoruz. Diğer yandan Theodoros Terzopoulos yönetimindeki Attis Tiyatrosu, Ajax, The Madness oyunu ile Türkiye prömiyerini burada gerçekleştirirken, antik bir sahnede antik bir hikâyeyi izlemiş oluyoruz. Keza Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Zincire Vurulmuş Antigone’si de yine antik bir sahne ile seyircilerini karşılıyor olacak. Festivalin ayaklarını koyduğu son iki bölümü ‘Müdahale’ ve ‘Birlikte Yapalım’ olarak adlandırdık. Müdahale bölümü, mümkün olduğunca kamusal alanda, gündelik mekânlarda gerçekleşecek performanslardan oluşuyor. Bu bölüm için ilham noktamız zamanında Hüseyin Katırcıoğlu tarafından gerçekleştirilen Asos Festivali. Bu sene için henüz bu deneyimin bir hayli uzağında olsak da önümüzdeki yıllarda bu birikimi Bergama’da yaşatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Son bölümümüz ise ‘Birlikte Yapalım’. Bu bölümde özellikle Bergama’nın el sanatları ve zanaatına dair üretimlerin atölye çalışmaları ile tiyatro ve sektöre dair atölye çalışmalarını harmanlamaya çalıştık. Toplamda 7 adet atölye çalışması gerçekleşecek. Bunların 4’ü sektöre dair, ‘Beliz Güçbilmez Yaratıcı Yazarlık’, ‘Mihran Tomasyan Çağdaş Dans’, ‘Theodoros Terzopoulos Oyunculuk’ ve ‘Simge Gücük Proje Yönetimi’. Bunların dışında parşömen, halı - kilim, sepet örme ve zeytin - sabun atölyeleri de Bergamalılar tarafından verilecek. Bergama’ya dair atölyeler olacak. Bir de her sabah tarihin ilk fizyoterapi merkezlerinden biri Asklepion’da yoga seansları olacak.”

Festivalin programı şu şekilde:

10 Mayıs Perşembe

Copenhagen Comedy School "Catastrophe" & "Big Vic Experience" - 15:00 Asklepion Antik Sahne

Açılış Konseri "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları” - 19:30 Cumhuriyet Meydanı

Bergama Şehir Tiyatrosu "Zincire Vurulmuş Antigone" - 21:30 Asklepion Antik Sahne

11 Mayıs Cuma

Neslihan Arol "Meddah Geldi Haaanım" - 12:30 Arasta

Tiyatro BeReZe "Çok Soğuk" - 14:00 BerKM

BAM “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” - 15:30 Arasta

BGST "Lorca'nın Açıklı Güldürüsü" - 15:30 Çamlı Park

Berksav Oyuncuları "Karmakarışık" - 17:00 BerKM

Felix Sodemann/Burak Safa Çalış "Seni Görünce Oynayasım Geliyor" - 19:00 Kızıl Avlu

gastkollektiv "Whispers" - 19:00 Asklepion

DasDas "Joseph K." - 21:00 Asklepion Antik Sahne



12 Mayıs Cumartesi

Mekan Artı "Yaşamak Mı Zor Çince Mi" - 12:30 Arasta

Bühne für Menschenrechte "die NSU-Monologe" - 14:00 BerKM

BAM “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” - 15:30 Arasta

(2. gösterim)

BGST "Lorca'nın Acıklı Güldürüsü" - 15:30 Çamlı Park

(2. gösterim)

Çıplak Ayaklar Kumpanyası "Sar" - 17:30 Kızıl Avlu

gastkollektiv "Whispers" - 19:00 Asklepion

(2. gösterim)

Uluç Esen “Faust olan herşey buharlaşıyor” - 21:00 Çamlı Park

Tuğsal Moğul "Der kleine Spatz vom Bosporus" - 21:00 BerKM



13 Mayıs Pazar

Neslihan Arol "Meddah Geldi Haaanım" - 12:30 Arasta

(2. gösterim)

Copenhagen Comedy School "Catastrophe" 14:00 Çamlı Park

(2. gösterim)

Mekan Artı "Yaşamak Mı Zor Çince Mi?" 15:30 Arasta

(2. gösterim)

Çıplak Ayaklar Kumpanyası "Sen Balık Değilsin Ki" 17:30 Kızıl Avlu

Studio Я / Modjgan Hashemian "bodytext" 18:30 BerKM

Attis Theater "Ajax, the Madness" 20:30 Asklepion Antik Sahne