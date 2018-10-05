BBDSO, 20. Sanat Sezonu'nun ilk konserini verdi

BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), '20. Sanat Sezonu'nu, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın konuk olduğu konserle açtı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2018- 2019 sezonun açılış konserini Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdi. 19. Yüzyıl'ın önemli bestecileri Gioacchino Rossini, Edvard Grieg, Giuseppe Verdi ve Pyotr Ilyiç Çaykovski'nin eserlerinin çalındığı konseri, orkestranın daimi şefi Dağhan Doğu yönetti. İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin yirminci operası olan ve ilk kez Milano'daki La Scala'da sahnelenen 'Hırsız Saksağan Uvertürü' ile başlayan konserde, Aida Operasından 'Zafer Marşı' ve P. İlyiç Çaykovski'den '1812 uvertürü’ gibi eserler Bursalı müzikseverler için seslendirildi.

Gecede, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, BBDSO eşliğinde ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Piyanist Gülsin Onay'ın performansı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.



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