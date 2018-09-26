Başkan Türkyılmaz: Myrleia Anit Kenti için suç duyurusunda bulunacağız

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bulunan Myrleia Antik Kenti'nin üzerine yapılan alışveriş merkezine (AVM) tepki gösteren Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, inşaatın devam etmesi ve tamamlanmasının önünü açan kararlara imza atan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Türkyılmaz ayrıca, AVM'nin bulunduğu alandaki taşınmazların arkeopark olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğini meclise sunacaklarını belirtti.

Myrleia Antik Kenti Platformu, antik kentin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine AVM inşa edilmesine tepkilerini dile getirmek için basın toplantısı düzenledi. Platform temsilcileri arasında bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Evke Yetkin, TMMOB İKK Genel Sekreteri Fikri Düşünceli, Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, Doğader Başkanı Caner Gökbayrak, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör, Arkeologlar Derneği Bursa Şube Başkanı Gülten İşcan ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Batman katıldı. Platform temsilcileri, 'İmar Barışı'ndan yararlanarak ruhsat da alan AVM'yi işletecek firmayı protesto etti.

AVM'nin bulunduğu alandaki taşınmazların arkeopark olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisini, ekim ayı belediye meclisine sunmaya hazırlandıklarını açıklayan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, AVM inşaatının devam etmesi ve tamamlanmasının önünü açan kararlara imza atan Müzeler Müdürlüğü uzmanları, kurul üyeleri ve bilirkişiler hakkında yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, şöyle dedi:

"Ekim ayı meclisine sunulmak üzere plan değişikliğini gündeme getirdik. Umuyorum ki diğer siyasi partiler de arkeopark müze şeklinde düzenleyeceğimiz plan değişikliğine karşı çıkmayacaktır. AVM'ye girişin sağlandığı yol, Mudanya Belediyesi'nin tapulu yeri. O yol 'demiryolu parkı' olarak Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmasıyla planlanıp, park olarak arkeoparkın yol boyunca süslendiği yürüyüş yolu yapılacak. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerindeki gibi tramvaya benzer bir araçla turistik gezi turları yapılacak. Myrleia insanlığın olacaktır. Myrleia'nın hem Mudanyamıza hem ülkemize kazandırılması için hem esnafımızın hem de halkımızın birlikte mücadelesi gerekiyor. Doğru her zamanki gibi kazanacaktır."

Danıştay tarafından Myrleia Antik Kenti Platformu lehine bozulan kararın ardından hâlâ bir keşif ve bilirkişi incelemesi beklendiğini hatırlatan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ise "Gözün gördüğünü tespit kararlarına bağlamamak gerekir. Orasının antik kent olduğunu, dünya mirası olduğunu ortaya koymak için tescil kararına mı ihtiyaç var? Burayı 3'üncü Derece SİT olarak tescil eden dönemin kurul üyeleri hep birlikte dünyaya karşı suç işlemiştir. O kurul üyelerini Teftiş Kurulu'na şikayet edeceğiz. Bizim bütün dünya haklarının sahip olduğu tarihi alan üzerine, geçmişin üzerine, geleceği inşa edeceğimiz değerlerimizin üzerine AVM yapılamaz" diye konuştu.



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