Başkan Seçen: Nevşehir'deki yer altı şehri, turizme yeni ivme kazandıracak

NEVŞEHİR'de ortaya çıkarılan ve dünyanın en büyük yer altı şehri olduğu ifade edilen tarihi yerleşkede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Atilla Seçen, ''Dünyanın en büyük yer altı şehri bölge turizminin daha da ileri noktalara ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak, bölge turizmine yeni bir ivme kazandıracak'' dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 11 mahalleyi içine alan bölgede ortaya çıkarılan ve

halen temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü dünyanın en büyük yer altı şehrinde incelemelerde bulundu. Çalışma ofisinde, bölgede yürütülen temizleme çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler ile ilgili arkeolog Semih İstanbulluoğlu'ndan bilgi alan Belediye Başkanı Seçen, daha sonra bezirhane, manastır ve mezar odalarını gezdi. Burada Nevşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü Fatih Sağcan, eserlerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Seçen, 12'nci yüzyıla tarihlenen Kaya Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına yönelik olarak da restoratör Elif Ballıkaya'dan bilgiler aldı.

Son Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden biri olan Bey Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Seçen, tavan süslemesi Kapadokya bölgesinin en nadide örneklerinden biri olarak da değerlendirilen Bey Konağı'ndaki restorasyonun en kısa sürede tamamlanması arzusunda olduklarını ifade etti. Seçen, belediye tarafından projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile işbirliği halinde hayata geçirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan, 'dünyanın en büyük yer altı şehri' özelliğindeki Nevşehir Yer Altı Şehri'nde, bölgenin tarihi ile ilgili bilgileri yeni baştan değerlendirecek nitelikte bilgi ve belgelere ulaştıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Atilla Seçen, şunları kaydetti:

''Belediyemiz öncülüğünde ve Nevşehir Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze Müdürlüğü ve Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun denetiminde gerçekleştirilen temizleme çalışmalarının kapsadığı alan, toplamda 396 bin metrekarelik bir alan. Daha önceden jeoradarlarla yaptığımız tespitlerle belirlediğimiz alanlarda çalışıyoruz. Bugüne kadar önemli verilere ulaştık. Arkeologlarımız, restoratörümüz, Müze Müdürlüğümüz ve Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile iç içe çalışıyoruz. Özellikle Osmanlı döneminde de bu alanın oldukça önemli bir yerleşim merkezi olduğuna yönelik de ciddi verilere ulaştığımızı söylemek isterim. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın da yardımları ile Damat İbrahim Paşa döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yüzlerce belge elimize ulaştı. Damat İbrahim Paşa ve eşi Fatma Sultan'ın vakfının yapmış olduğu su yollarının belgeleri ve bölgedeki bir sarnıcın varlığının olduğu bilgisine ulaştık. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda tarihi belgelerde de ifade edilen çeşitli su yolları da ortaya çıkartıldı."

Başkan Seçen, bölgenin kısa süre içerisinde turizme kazandırılması için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını da ifade ederek, şöyle dedi:

''Nevşehir'in zengin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini tüm dünya turizmine kazandıracağımız günü heyecanla bekliyoruz. Bir kere dünya insanlığının beğenisine sunmuş olacağız. Nevşehir artık Kapadokya markasının içerisinde daha da büyüyüp gelişecek. Dünyanın en büyük yer altı şehri, bölge turizminizin daha da ileri noktalara ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak, bölge turizmine yeni bir ivme kazandıracak."



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