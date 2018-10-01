Bandırma Kitap Günleri başladı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'Bandırma Kitap Günleri'” İstanbul Yenikapı'dan İDO’ya ait deniz otobüsü ile gelen Ahmet Ümit, Wilcon Van Herpen, Deniz Bayramoğlu’nun iskelede karşılanması ile başladı. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında Bandırma Belediyesi ile ortaklaşa yapılan '1-7 Ekim Bandırma Kitap Günleri' etkinliğinde 18 yazar imza günleri ve söyleşilerde Bandırmalılar ile buluşacak. 56 yayın evi de etkinlik boyunca indirimli kitap satacak.Sabah saatlerinde İstanbul’a giderek yazarlar ile birlikte Bandırma’ya deniz otobüsü ile dönen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yazarlarla birlikte iskelede belediye bandosu ve çok sayıda Bandırmalı tarafından karşılandı. Kitap günleri ile ilgili bilgi veren Başkan Mirza, bu yılda indirimli kitapların yanı sıra gençlere kitap desteklerinin olacağını söyledi. Mirza “2’ncisini gerçekleştirdiğimiz kitap günlerini bugün başlatıyoruz. 1 hafta süreyle Bandırma’da kitap günleri etkinliği olacak. İmza günlerimiz, söyleşilerimiz olacak. Kitapla, sanata 1 haftayı birlikte yaşayacağız. Ben Bandırmalıların ilgisi için teşekkür ediyorum. Yazarlarımız başta Ahmet Ümit olmak üzere Wilcon Van Herpen, Deniz Bayramoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Onlar da Bandırmamıza hoş geldi. Çocuklarımıza iyi örnek olmamız gerekiyor. Az önce feribottaki bütün yolculara kitap hediye ettik. Yazarlarımız kitapları imzaladılar ve yolculuklarında kitap okumalarını tavsiye ettik. Biz nasıl olursak çocuklarımız da bizi örnek alacak. Çocuklarımızı destekliyoruz, onlara hediye kitaplarımız var. Ayrıca çok indirimli kitaplarımız var, Kaymakamlığımızla birlikte okul kütüphanelerine çok sayıda kitap alıyoruz. Ben de bir yılda 10 civarında kitap okudum. Yeterli mi ? Değil ama okumaya devam edeceğiz.”dedi.Kitap günlerine 2’nci kez katılan Ahmet Ümit, fikrin çok orijinal olduğunu ve deniz otobüsünde kitapları imzalayarak geldiklerini söyledi. Ümit, “Böyle bir etkinlikle hiç karşılaşmadın. Bu çok ilginç. Görüyorum ki burada her şey oturmaya başlıyor. Bandırmalıları ve başkanı kutluyorum” diye konuştu.FOTOĞRAFLI