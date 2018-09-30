Balıkesir’de ’Notalar Engel Tanımaz’ konseri 

LİMAK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Limak Enerji Grubu, engelli bireylere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Müzik Korosu konserlerine devam ediyor. 'Notalar Engel Tanımaz' diyerek yola çıkan Limak Enerji çalışanları ve engelli vatandaşlardan oluşan koro üyeleri, yurdun dört bir yanında verdiği konserlerde engelleri kaldırıyor. Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, beşinci konserinde Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde halkla buluştu. Konserden elde edilen gelir, Balıkesir Bedensel Engelliler Derneği'ne bağışlandı.

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, konuk sanatçı İlter Burak Kalay’ın renklendirdiği gecede müzik ziyafeti sundu. Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde oluşturulan 'Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu' Lüleburgaz’ın ardından, beşinci konserini Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde 28 Eylül Cuma Günü gerçekleştirdi. Geceye konuk sanatçı olarak İlter Burak Kalay katıldı. Türk müziğinin önemli eserlerine hayat veren ünlü sanatçı, koro ile birlikte seslendirdiği ezgilerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kalay, zihinsel engelli çocuklara müzik terapisi vermesinin yanı sıra, Türk müziğine yeni sesler kazandırma yarışmasında Zeki Müren dalında birincilik ödülü sahibi olmasıyla tanınıyor. Orkestra Şefi Ümit Akkuş eşliğinde, aylar süren çalışmalar sonucu konsere hazırlanan koronun üyeleri arasında engelli müzisyenler ve Limak Enerji çalışanları yer alıyor.

KONSERİN GELİRİ ENGELLİLERE ULAŞTI

Konseri izlemeye gelenler arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Balikesir Bedensel Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Artut, Yönetim Kurulu Başkanı Süeda Ay, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, UEDAŞ Balıkesir İşletme Müdürü Tayfun Tutar ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Yönetmeni Vahide Yakut'un yanı sıra Limak Enerji personeli ile aileleri ve engelli vatandaşlar yer aldı. Konserden elde edilen gelir, Balıkesir Bedensel Engelliler Derneği'ne bağışlandı.

ENGELSİZ KORO SINIRLARI AŞTI

Farklı yörelere ait Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren koro, engelli bireylere destek olmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında konserler düzenledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen konserlere “Ben yoruldum hayat” şarkısıyla gönüllerde taht kuran Mümin Sarıkaya ve Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Gülay konuk sanatçı olarak destek verdi. Konserlerden elde edilen gelirler, engelliler yararına kullanılmak üzere çeşitli kurumlara bağışlandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×