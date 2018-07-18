Bakırköy’de Bale Coşkusu

Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla ve Türk balerin ve eğitmen Gülnur Bayburt'un organizasyonuyla yapılacak olan ‘Uluslararası Boğaziçi Bale Festivali’ yarın başlayacak ve 21 Temmuz’a kadar sürecek. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek festivalde, dünya balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.‘Bosphorus Internetional Ballet Festival (Uluslararası Boğaziçi Bale Festivali) adıyla gerçekleşecek olan festival, Türkiye’de bale sanatının gelişmesi ve Türk dansçılarının uluslararası arenada seslerini duyurmalarını amaçlıyor.Festival kapsamında 3 farklı ülkeden 50 isim, sanatını sergileyecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 13:31