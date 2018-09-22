Bakan Ersoy: Mardin'de doluluğu 12 aya yaymalıyız

GÜNEYDOĞU Anadolu gezisine çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'dan sonra geldiği Mardin'de Müslüman ve Hristiyanlara ait inanç merkezleri ile tarihi mekanları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Bakanı Ersoy, Anadolu'nun da, Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu belirterek, "Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım" dedi.

Bölge gezisi kapsamında Mardin'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak beraberindeki Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir cafede kahvaltı yaptı. Daha sonra Mardin Müzesi'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, burada yetkililerden bilgi aldı. Müzenin arkeopark alanında çocuklarla birlikte sembolik kazı çalışması yapan Bakan Ersoy, çocuklarla sikke basarak kumaşa baskı boya yaptı. Daha sonra Ulu Cami'ye geçen Bakan Ersoy, güzergahtaki esnafla sohbet etti. Tarihi Ulu Cami'de İl Müftüsü İsmail Çiçek'ten cami hakkında bilgi alan Ersoy, buradan Süryani cemaatine hizmet veren 3 bin yıllık Deyrulzafaran Manastırı'na geçti. Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırdaki turistlerle sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Manastır hakkında Saliba Özmen'den bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra manastırı gezdi.

'TURİZMİ 12 AYA YAYMAMIZ LAZIM'

Ardından Dara antik kentine geçen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı kısa açıklamada, Mardin'in tarihi geçmişine dikkat çekerek, Anadolu'nun da, Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu söyledi. Mardin'in doğal ve arkeolojik yapısına paha biçilemeyeceğini belirten Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin, turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız. Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz lazım. Biz de buna konsantre olacağız" dedi.

Bakan Ersoy'un Kızıltepe ilçesinde bir düğüne katıldıktan sonra Şanlıurfa'ya geçeceği öğrenildi.



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