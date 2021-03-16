Aynı rolle hem 'en iyi' hem de 'en kötüye' aday oldu!

Ünlü aktris Glenn Close'un aynı rolle "hem en iyi hem de en kötü ödüllerde" aday olması sinema dünyasında benzerine az rastlanan bir bir durumu ortaya çıkardı. Glenn Close, dizi ve film yayın platformu Netflix'te yayınlanan Hillbilly Elegy filminde canlandırdığı Mamaw rolüyle 93. Oscar Ödülleri için aday gösterildi. 73 yaşındaki emektar oyuncu, filmdeki Mamaw rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" adayları arasına girdi.

Aynı durum daha önce de iki kez yaşandı!

Ünlü oyuncu Glenn Close'un aynı filmdeki aynı rolle sinemada yılın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri'ne de (Altın Ahududu) aday olması şaşkınlık yarattı. 73 yaşındaki oyuncu, Hillbilly Elegy filminde hayat verdiği Mamaw karakteriyle Razzie Ödülleri'nde "En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu" adaylarından biri oldu.

Bu tuhaf durumun ise ilk kez yaşanmadığüı kaydedildi. Oyuncu James Coco 1981 yılında "Only When I Laugh" filmiyle, Amy Irving ise 1983'te "Yentl" filmiyle hem Oscar hem de Razzie adayı olmuştu. James Coco ve Amy Irving, Oscar'ı da Razzie'yi de alamamıştı.

Glenn Close'un sekizinci Oscar adaylığı!

Netflix filmi Hillbilly Elegy ile hem Oscar'a hem de Razzie'ye aday gösterilen Glenn Close, filmde başrolü Amy Adams ile paylaşıyor. Filmde büyükanne Bonnie "Mamaw" Vance karakterini canlandıran Glenn Close ilk Oscar'ını almak istiyor.

Daha önce 8 kez Oscar'a aday gösterilen ancak hiçbir ödülü alamayan Close'un rakipleri ise Yuh-Jung Youn (Minari), Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Olivia Colman (The Father) ve Amanda Seyfried (Mank) oldu.

Oscar ve Razzie ödülleri ne zaman verilecek?

Ünlü oyuncu, sinemada yılın en kötülerine verilen Razzie ödüllerinde ise Maddie Ziegler (Music), Lucy Hale (Fantasy Island), Maggie Q (Fantasy Island) ve Kristen Wiig (Wonder Woman 1984) ile yarışıyor. 25 Nisan’da Los Angeles’ta verilecek Oscar ödülleriyle ilgili konuşan Glenn Close, bu rolü "çocukları için çocuklarına rağmen" mücadele eden büyükannelere adadığını ifade etti. Razzie ödüllerinin kazananlar ise ise 24 Nisan tarihinde belli olacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 12:18