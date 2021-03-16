Arjantin'de Caner Cindoruk sevgisi!

Kanal D'nin beğeniyle takip edilen dizisi Sadakatsiz, yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Başrollerinde Cansu Dere vee Caner Cindoruk'un yeraldığı dizi, kocası tarafından ihanete uğradığını öğrenen doktor Asya'nın (Cansu Dere) intikam almasını ve bu süreçte çiftin hayatında yaşanan büyük değişimi konu ediniyor. Melis Sezen, Cemal Hünal ve Burak Sergen'in de rol aldığı dizi son zamanlarda sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı birçok ülkede beğeniyle takip ediliyor.

"Corta Por Lozano" adlı şov programına katıldı

Sadakatsiz dizisinin yayınlandığı ülkelerden biri olan Güney Amerika ülkesi Arjantin, doktor Asya Yılmaz ve eşi Volkan Arslan arasındaki rekabeti nefesini tutarak izliyor. Dizide doktor Asya'yı aldatan eş Volkan Arslan rolünü canlandıran oyuncu Caner Cindoruk, Arjantin'de Telefe kanalında yayınlanan "Corta Por Lozano" isimli şov programına online olarak katıldı. Arjantin'de kendilerine gösterilen ilginin boyutlarını öğrenince şoke olduğunu belirten Cindoruk, gelen mesajların boyutu karşısında şaşırdığını itiraf etti.

"Pandemiden sonra Arjantin'deyim"

Arjantin izleyicisinin gönlüne girmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten oyuncu Cindoruk, pandemiden sonra Arjantin'i ziyaret etmek istediğini kaydetti. Arjantin'i harika futbolu nedeniyle takip ettiğini kaydeden Cindoruk, kafasında Arjantin'i "otantik ve ilginç bir ülke" olarak konumlandırdığını ancak daha önce Arjantin'e hiç seyahat etmediğini ifade etti.

George Clooney'e benzetiliyor!

Sadakatsiz dizisnden solayı İspanya'da da büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu bilinen Caner Cindoruk, buradaki izleyiciler tarafından ünlü Hollywood yıldızı George Clooney'e benzetiliyor. Konuyla ilgili daha önce İspanya’nın EL Espanol gazetesine demeç veren Cindoruk, hayranı olduğu Clooney'e benzetilmenin kendisi için bir onur olduğunu belirtmişti. Daha önce Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, İstanbul Sokakları, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kadın dizilerinde de boy gösteren Cindoruk'un birçok tiyatro ve sinema projesinde de yer aldığı biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 12:50