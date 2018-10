Antalya Film Forum ödülleri verildi

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Antalya Film Forum ödül töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum ödül töreni, Muratpaşa ilçesindeki Hotel Su'da gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress (Yapım Aşamasında), Kısa Film Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarında ödüller verildi. Macar yönetmen Bela Tarr Antalya'da 4 gün boyunca sahada eğitim verdiği Film Yönetimi Atölyesi'ne katılan 12 sinemacıya sertifikalarını verdi.

Törende konuşan Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, Film Forma bu yıl ciddi bir katılım olduğunu söyledi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Film Forum'a akredite olup kendi olanaklarıyla gelenler olduğunu anlatan Atakan, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok yararlandıklarını söylediler ve tabii ki finalistlerimiz müthiş bir yoğunluk içinde çalıştılar. Gerçekten yoğun ve yorucu bir süreç geçirdiler" dedi.

Work in Progress ödülü, Emre Akay yönetmenliğindeki 'Av' isimli filme verildi. Film ekibine ödülünü veren Antalya Büyükşehir Belediye ve 55. Uluslararası Antalya Film Festivali Başkanı Menderes Türel, Film Forum'un giderek büyüdüğünü ve çok iyi noktalara doğru geldiğini söyledi. Film Forum'da ödül kazanan filmlerin uluslararası festivallerde ödül aldığını görünce çok duygulandığını belirten Türel, "Çok mutlu oluyorum. Antalya Film Forum'a katkı koyan herkese, başta Sayın Zeynep Atakan olmak üzere gönülden teşekkür ediyorum. Seneye yeniden buluşmak üzere" dedi.

Kurmaca Pitching platformu ödülü 'Okul Tıraşı' ve 'Paşa Gönlüm İstedi Kayboldum' isimli filmlere verilirken, bu alanda TRT özel ödülü de 'Aşı' filmine gitti.

Belgesel Pitching platformu ödülleri 'Türk Heavy Metali de İyidir' ile 'Yeni Şafak Solarken' filmlerine, bu alandaki TRT özel ödülü de 'Mor Menekşeli Kadınlar' filmlerine verildi.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ödülüne 'Pota' isimli film layık görülürken, Yapımcısını Arayan Projeler platformu ödülü de 'Lacivert Gece' ve 'Küçük Bir Hata' filmlerine verildi. Kısa Film Ödülü 'Fotoğraf' filmine, bu alandaki TRT özel ödülü de 'Eksik' filmine layık görüldü.

