Anadolulu Genç Kadınlar Pera Müzesi’nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın 2005 yılında kurduğu Pera Müzesi, 2008 yılından bu yana Avusturya Liseliler Derneği ile birlikte yürüttükleri ‘Ben Çalışmak İstiyorum’ projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 18 üniversiteli gence kapılarını açtı.

BUGÜNE KADAR 156 ÖĞRENCİ KATILDI

İstanbul'da birer ay staj görerek iş hayatıyla tanışacak olan kadın öğrencilere, müze, koleksiyonlar ve sergiler hakkında detaylı bilgi verildi. Programa katılan öğrenciler, müzede devam etmekte olan Sarsılan İmge ve İstanbul'da Deniz Sefası ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından derlenen ‘Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar’, ‘Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri’ ile ‘Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni’ sergilerini ilgi ile gezdi.

Proje kapsamında 2008 yılından bu yana toplam 156 kadın öğrenci, İstanbul'da staj yapma fırsatı buldu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 15:05