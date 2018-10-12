Alexandria Troas'ta, tarım aletleri dolu 1500 yıllık küp bulundu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü sınırları içerisinde kalan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki kazılarda, içerisinde demir ve bronzdan imal edilmiş tarım ve marangoz aletlerin yer aldığı 1500 yıllık geçmişe sahip küp (Pithos) bulundu.

Ezine ilçesi Dalyan köyü sınırları içerisindeki Alexandria Troas Antik kentinde, 2011 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları, yeni keşifleri de beraberinde getiriyor. Bu yıl Doç Dr. Erhan Öztepe başkanlığında, 30 kişilik ekiple yapılan kazı çalışmalarında, içerisinde demir ve bronzdan imal edilmiş pek çok tarım ve marangoz aletinin bulunduğu 1500 yıl öncesine ait küp tespit edildi. Kazı ekibi tarafından gün yüzüne çıkarılan, içerisinde tarım ve marangoz aletleri bulunan küpün, antik dönemde bakliyat türü gıda maddelerinin muhafazası yanında, mezar olarak da kullanıldığı belirlendi.

KÜPÜN BOYU İNSAN ÖLÇÜLERİNE YAKIN YÜKSEKLİKTE

Antik kentin suru içerisinde özel mülkiyete ait bir alanda tarla sahibi tarafından tesadüfen tespit edilen Pithos'un, yakın geçmişe kadar Ege yöresinde depolama amacıyla kullanıldığını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe, "İnsan ölçülerine yakın yükseklikteki Pithos içinde ele geçen demir tarım aletlerine bakıldığında orak, toprak kazıyıcı çapa, yabani otların kesilmesini sağlayan pala, düzleştirici çapa, otların atılmasını sağlayan diğren, karasabanın toprağı kazıyan demir kalın uçları gibi çeşitli aletler oldukları görülmektedir. Bu aletlerin yanında ele geçmiş olan koşum takımı, sabanı çeken hayvanların birbirine bağlanmasını sağlayan tahta parçaya bağlantıyı sağlayan uzun çiviler de ele geçmiştir. Marangozluk aletleri olarak da adlandırılabilecek olan testere, el rendesi, ahşap delici ve kazıyıcı spatula gibi el aletlerinin varlığı M.S. 5'inci yüzyıla dayanmaktadır. Bronzdan imal edilmiş tarım ve marangozluk aletleri, Geç Roma-Erken Bizans dönemi çiftçisinin ahşap işlerle uğraştığını gösteriyor" dedi.

BÖLGEDEKİ TARIMSAL YAŞAM İLE İLGİLİ İPUÇLARI VERECEK

Kazı Başkanı Öztepe, Erken Bizans döneminde antik kent ekonomisinin ve tarımsal faaliyetlerin bir göstergesi olan demir tarım aletleri ve beraberinde ele geçmiş olan marangozluk aletleri üzerine geçekleştirilecek çalışmaların, Alexandria Troas ve yakın bölgelerdeki tarımsal yaşamın tanınmasına olanak sağlayacağını söyledi.

İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERLEŞİM YERİ

Alexandria Troas bölgesi kazı alanında incelemelerde bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise, "Alexandria Troas, inanç turizmi açısından da önemli bir antik kenttir. Aziz Pavlus (Paul) bu kentte kalmıştır. Hristiyan dünyası açısından da Efes gibi önem arz eden bir şehirdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız son 5 yılda Alexandria Troas kazılarına 1 milyon TL para harcamıştır" dedi.



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