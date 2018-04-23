Akşehirli çocuklara tiyatro sürprizi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() - AKŞEHİR Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Akşehirli çocukları tiyatroyla buluşturdu.

“Hapşuu” isimli tiyatro oyunu, 23 Nisan tarihinde Akşehir Kültür Merkezi’nde 3 seans olmak üzere Akşehirli çocuklar için perde açtı. Tiyatroyu izlemek üzere velileri ve öğretmenleri ile birlikte Akşehir Kültür Merkezi’ne gelen çocuklar neşeli ve kahkaha dolu vakit geçirdi. Hapşu ve arkadaşlarının, kaybolan güneşi bulmak için atıldıkları maceradaki yeni keşifleri ve bu arayış sırasında hem yardımlaşmayı hem de paylaşmayı öğrenmeleri minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Akşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Akşehirli çocuklar için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarımızı bu yılda bir çocuk tiyatrosu ile buluşturuyoruz. Çocuklarımız cıvıl cıvıl ve tiyatroyu da oldukça beğendiler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İlk Meclisimizin kahraman üyelerini bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Çocuklarıyla birlikte tiyatroyu izleyen velilerde böyle güzel bir etkinlik için Akşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Tiyatro seansların başında animasyon ekibi tarafından isteyen çocukların yüzleri boyanırken seansların sonunda da tiyatroyu izleyen çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından balon ve rüzgar gülü armağan edildi.

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