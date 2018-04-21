Aksaray halk oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY'da, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

Yarışmayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Genel Sekreteri, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli takip etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kulüpler arası halk oyunları yarışması için Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri böylesi bir platformda ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek yarışmacı ekiplere başarılar diledi. Atatürk Kapalı Spor Salonunda minikler dalında 6 ve yıldızlar dalında 8 kulübün katılımıyla yapılan kulüpler arası halk oyunları yarışması büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmada düzenlemesiz dalda yarışan minikler kategorisinde birinci Adana Şakirpaşa Spor Kulübü ikinci Aydınevler 38 Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü üçüncü Topçam Spor Kulübü oldu. Yıldızlar kategorisinde yarışan kulüpler arasında ise birinci Seyhan Belediye Spor Kulübü ikinci Çorum Beden Eğitim Öğretmenleri Spor Kulübü üçüncü Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Minikler dalında birinci olan Adana Şakirpaşa Spor Kulübü'ne kupasını Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı takdim etti.

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