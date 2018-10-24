Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürü 108 yıllık binada ziyaretçileri bekliyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 108 yıllık bina restore edilerek Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi adıyla hizmet vermeye başladı. Vatandaşların bağışladığı eserlerin sergilendiği binada, kent tarihi, kültürü ve mutfağı canlandırıldı. Kültür ve Sanatevi, 1 yılda 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin tarihi yapılara sahip çıkmak adına restore ettiği ve geçen yıl hizmete açtığı 108 yıllık binadaki Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi, vatandaşların bağışladığı eserlerle yeniden canlandı. Afyonkarahisar'ın yöresel ve kültürel mirasının sergilendiği 1054 metrekare alana sahip tarihi binayı 1 yılda 10 binden fazla kişi ziyaret etti. Gelin odası, keçe ve lokum yapım odalarıyla eski mutfak canlandırma odaları ve günlük yaşama dair mekanların bir arada olduğu Kültür ve Sanatevi'nde, kültürel değerlere ait objeler silikon heykellerle canlandırıldı.

108 YAŞINDA YAŞAYAN BİR HAZİNE

Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi sorumlusu Hakan Sivritepe, binanın 1910 yılında Cafer Genelioğlu tarafından inşa ettirildiğini söyledi. Yapının 108 yaşında bir hazine olduğunu vurgulayan Sivritepe, "Konağımız son Osmanlı dönemine ait mimari eser özelliğine sahip. Altı taş, üstü kerpiç, yarı ahşap yarı kagir yapıya sahiptir. Konağımız 1958 yılından sonra ev sahibinin vefatının ardından kiraya veriliyor. Daha sonra 6 farklı aile konağımızda kiraya geçiyor. En son 2013 yılında belediyemiz konağı satın aldı. 2015 yılında restorasyon süreci başlıyor. 2017 yılında da Kültür ve Sanatevi olarak hizmete açıldı" dedi.

'AMAÇ AFYONKARAHİSAR'IN KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK'

Afyonkarahisar'ın kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmak için açılan kültür ve sanatevinin içerisinde geleneğin yaşatıldığı objelerin yer aldığını belirten Sivritepe, "Buradaki gaye Afyonkarahisar'ın kültür ve sanatını gelen ziyaretçilere tanıtmaktır. Yurt içi ve yurt dışından uluslararası gruplarımız da geliyor. Amacımız bunlara Afyonkarahisar'ı tanıtmak. Yöresel mutfağımızdan Afyonkarahisar evlenme geleneklerine, günlük yaşam odamızdan oturma odamıza, baş odamızdan geleneksel el sanatlarından keçeciliğe, Afyon lokumuna, haşhaşına ve kaymağına kadar bölümlerimiz var. Gelen ziyaretçilerimize Afyonkarahisar'la alakalı kültürlerimizi tanıtıyoruz" diye konuştu.

10 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

2017 yılı ağustos ayında açıldıklarını ve şu ana kadar gelen ziyaretçi sayısının 10 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Sivritepe, her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığına işaret etti. Sivritepe, Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi'ndeki tüm materyallerin Afyonkarahisar halkı tarafından bağış olarak toplandığını söyledi.

"Materyalleri vatandaşlarımız hiçbir karşılık almadan verdi biz de vatandaşlarımızın isimlerini yazıyoruz. 7'den 77'ye herkese tanıtıyoruz. 70 yaşındaki insan da geldiğinde buradaki materyalleri inceliyor ve konağı geziyor. Bazı vatandaşlarımız ise duygulanıyor. O günleri yaşıyor."

YEMEKLER DE TANITILIYOR

Binada yöresel mutfak odası bulunduğunu anlatan Hakan Sivritepe, "Bu mutfağımızda Afyonkarahisar ile özdeşleşen birbirinden lezzetli yemekleri tanıtıyoruz. Kavurmalı Afyon kebabından ilibata dolmamıza, yaprak sarmamızdan tarhana çorbamıza, hamur işlerimiz ve ağzı açık, bükme, katmer ve patatesli Afyon ekmeğimizi tanıtıyoruz. Afyonkarahisar'ımızın sıra yemek kültürü vardır ve ondan bahsediyoruz. Açacağımız restoranda ziyaretçilerimiz yemeklerin tadına bakabilecek" dedi.

'100 YIL ÖNCEKİ HAVAYI HİSSETTİM'

Aksaray'dan Afyonkarahisar'a üniversite eğitimine gelen Reyhan Nisa Çile de kültür ve sanat evinin güzel bir çalışmayla hizmete açılmasının önemli olduğunu söyledi. Çile, "Kültürel hayatı da geldiğim şehre benziyor. Burada 100 yıl önceki o havayı hissettiğimi söyleyebilirim. Kapıları açarken bile harika. Bağışlar arasında 100 yıllık eşyalar var. O zamanki yaşantıyı anlamamıza yardımcı oluyor gerçekten. Özellikle genç arkadaşlarımızın gelmesi daha iyi olur" diye konuştu.

Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi'ni ziyaret eden Havva Çoban, Denizli'den geldiğini söyledi. Kültür ve Sanatevi'ne hayran kaldığını anlatan Çoban, "Tarihe ve eskilere hayranlığımız baki. Odalar bile şimdiki mimarlara taş çıkartacak şekilde ayrıntılı çok hoşuma gitti" dedi.



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