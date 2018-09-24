Adana’da 'Muhsin Ertuğrul Sergisi'

ADANA 25'inci Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde 'Muhsin Ertuğrul Sergisi' açıldı.

Usta sanatçı Muhsin Ertuğrul adına Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi'nde açılan sergiye Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, sinema sanatçıları Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı ve birçok davetli katıldı. Sergide, Muhsin Ertuğrul'un fotoğraflarının yanı sıra Türk ve Dünya Sineması'na damga vurmuş filmler ve tiyatro oyunlarından fotoğraflar sergilendi.

AYLA ALGAN: O BENİM HOCAMDI

Sergiyi gezen sanatçılardan Ayla Algan, fotoğraflara bakarken duygulandığını belirterek, "Muhsin Ertuğrul benim çok sevdiğim hocamdı. 1960'ta Amerika'ya geldi ve bizi orada şehir tiyatrolarına davet etti. Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldık ama sinema tekniğimizi de geliştirdik. Muhsin hocamız riskler de alarak bizi büyük oyuncu yaptı. Bana birçok oyunda başrol verdi. O zamanlar tiyatromuz altın çağındaydı. O benim hem hocam hem de danışmanımdı, yol gösterirdi" dedi.

Adana Film Festivali'nin ülke açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Algan, festivalin özellikle genç sinemacılar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.



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