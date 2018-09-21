4. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılış resepsiyonu yapıldı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılış resepsiyonu dün akşam İstanbul Hollanda Konsolosluğu’nda yapıldı.

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yanı sıra tasarım, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu resepsiyonda, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın takdiminin ardından İstanbul Hollanda Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı birer konuşma gerçekleştirdi. Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak 1973 yılından bu yana Türkiye’nin kültür ve sanat yaşamında birçok ilki gerçekleştirdik. Bu ilklerden biri de 2012 yılında düzenlediğimiz İstanbul Tasarım Bienali’ydi. Tasarımı, bu alanda o zamana dek düzenlenen tüm etkinliklerden farklı bir biçimde ele alan, bu pratiğin farklı disiplinlerle ilişkisini ve hayatımızdaki etkisini vurgulayan; düşündüren, soru soran ve araştıran bir etkinlik olan İstanbul Tasarım Bienali, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Uluslararası arenada da benzerlerinden yaklaşımıyla ayrışan ve bugün adı en iyi tasarım etkinlikleri arasında sayılan bienalimizin yakaladığı başarı nedeniyle mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasının ardından İstanbul Tasarım Bienali’ne büyük destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerini takdim etti. Plaketleri, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu adına başkonsolos Bart Van Bolhuis, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Koordinatörü İrfan Taylan Çokyaman ve İstanbul Tasarım Bienali sponsoru VitrA adına Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz kabul etti.

4 KASIM’A KADAR ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

22 Eylül Cumartesi günü kapılarını açacak bienal, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu bölgesindeki altı mekânda 4 Kasım’a kadar ücretsiz gezilebilecek. Bienalde, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, ekoloji, teknoloji, ekonomi gibi farklı alanlardan 200’ün üzerinde katılımcının, haritalardan yiyeceklere, ölçüm birimlerinden yapay zekâya, resimden uzay istasyonuna öğrenme ve tasarımla ilişkimizi sorgulayan farklı projeleri yer alıyor.