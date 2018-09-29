25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü 'Sibel'e verildi/ Ek fotoğraflar

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü 'Sibel'e verildi/ Ek fotoğraflar

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