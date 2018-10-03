2'nci İstanbul Karagöz Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, () - BU yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali'nde Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara, "Emek, Destek ve Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülleri verildi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Karagöz Derneği tarafından düzenlenen tören Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Hayal Musiki Cemiyeti'nin konseriyle başlayan törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecenin onur konuğu ise yazar Üstün İnanç oldu. Gecede, Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara, "Emek, Destek ve Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülleri verildi.

Törende Karagöz sanatçıları Ünver Oral ve Duygu Tansı, araştırmacı Nilüfer Özçörekçi Göl, geleneksel sanatçı Bekir Sıddık Soysal ve Müzisyen Levent Çelik, Emek Ödülü'nün sahibi oldu. Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü, Tevfik Dinç, Ata Camuz ve Deniz Özgökbel’e verildi. Karagöz sanatına destek ödülünün sahibi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Eyüpsultan, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Şile, Bayrampaşa, Beykoz, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar, Güngören, Esenler, Çekmeköy Belediyelerine ve İstanbul Rumeli Üniversitesi oldu.

"31 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK"

Önemli bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, “Bir ay boyunca Karagöz tarihinin en önemli festivalini gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin farklı illerinden birçok Karagöz sanatçısı dün itibariyle İstanbul’a geldi. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde Karagöz Festivali’nin çocuk açılışını gerçekleştirdik. Bu akşam da Karagöz Festivali Ödülleri'nin 2’ncisi gerçekleştiriyoruz. Bu sene onur konuğumuz Üstün İnanç. Karagöz Sanatına Emek Ödülleri dağıtılacak. Ardından gösterilerimiz, çocuklara gençlere yönelik atölyelerimiz de 31 Ekim’e kadar devam edecek. Bu, İstanbul’da 39 ilçenin tamamında gerçekleştirilen ilk festival olacak. Yüz bin çocuğun tamamına karagöz tasviri hediye etmiş olacağız” dedi.

"FESTİVAL SAYESİNDE BÜTÜN TÜRKİYE İLE TANIŞACAĞIZ"

Karagöz sanatçısı Cengiz Samsun, "Bu etkinlikleri Karagöz camiası ve Karagöz sanatı için bulunmaz bir nimet olarak tanımlayabilirim. Çünkü Karaöz sanatı bu güne kadar göz ardı edildi. Biz kendimizi gösterme fırsatı bulamamıştık. Halk da bize ulaşamadı. Bu festival sayesinde bütün İstanbul halkıyla ve bütün Türkiye ile tanışacağız” diye konuştu.

"GELENEK VE GÖRENEKLERİ GÜNÜMÜZE TAŞIMAYI İSTEDİK"

Festivale verdikleri desteklerden ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Karagöz-Hacivat bizim aslında geleneksel sanatlarımızın en önde gelen figürlerinden. İstiyoruz ki bu festival kapsamında çocuklarımıza ve yeni nesillerimizde bu geleneksel sanatlarımızı tanıtalım. Hem de bu sanat kapsamında medeniyetimize, kültürümüze, yaşam tarzımıza ait alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri bu vesileyle günümüze taşıyalım. Bu akşam bir ödül töreni de var. İnşallah o da yerine gelecek” diye konuştu.

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