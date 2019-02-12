14 Şubat Venezia’da romantik geçecek

İSTANBUL, () - VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor.

Venezia Mega Outlet’ten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat’ta AVM’ye gelen ziyaretçiler outlet mağazalarda geçerli olan sevgililer günü özel indirimlerinden yararlanabilecek. Ayrıca AVM girişinde bulunan kalp şeklindeki alanda fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından Venezia Mega Outlet’in Instagram hesabını etiketleyerek paylaşım yapanlar, danışmaya uğrayarak ücretsiz olarak fotoğraf çıktısını alabilecek.

Canlı heykel sanatçılarını da gün içerisinde aşk temalı ve aynalı kostümleri ile AVM’de yer alacak.