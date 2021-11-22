Kudüs'te Bir Filistinli ve İsrailli Yerleşimci Öldürüldü

İsrail işgal güçleri, bir İsrailli yerleşimciyi öldüren ve ikisi polis memuru olmak üzere üç kişiyi yaralayan bir silahlı ve bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Silahlı çatışma, Pazar sabahı Eski Şehir'de, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii yerleşkesine giden Bab al-Silsila'da (Zincir Kapı) yerel saatle sabah 9'da (07:00 GMT) başladı.

Filistinli adamın, Kudüs'ün Şuafat mülteci kampında ikamet eden 42 yaşındaki Fadi Mahmoud Abu Shkheidem olduğu belirlendi.

Hamas yaptığı açıklamada, Ebu Shkheidem'in siyasi olarak işgal altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Gazze merkezli silahlı hareketle bağlantılı olduğunu söyledi.

İsrail medyası, 30 yaşlarındaki yerleşimcinin başından yaralandı ve hastaneye nakledildikten sonra yaralarına yenik düştüğünü bildirdi.

Hadassah Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki bir başka İsrailli yerleşimcinin durumu stabil. 30 ve 31 yaşlarındaki iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Ebu Shkheidem'in saldırıyı gerçekleştirmek için bir hafif makineli tüfek ve bıçak kullandığı bildirildi. İsrail kamu güvenliği bakanı, Ebu Shkheidem'in karısının üç gün önce denizaşırı seyahat ettiğini söyledi.

Düzinelerce işgal gücü, İsrail'in ayırma duvarı tarafından dört bir yanı kapatılan Şuafat mülteci kampına öğleden sonra 12:30 sularında baskın yapmaya başladı ve evini bastı.

Evde yaygın bir yıkıma neden oldular ve kızı da dahil olmak üzere Abu Shkheidem'in aile üyelerinden birkaçını tutukladılar. Özel kuvvetlerin evi çevreleyen gençlerle çatışmalarda göz yaşartıcı gaz kullandığı ve gazeteciler de dahil olmak üzere kişilerin çekim yapmasını zorla engellediği görüldü.

İşgal güçleri, iki saat sonra Şuafat mülteci kampından çekilmeye başladı. 1967 savaşından sonra İsrail, uluslararası hukuka aykırı olarak Kudüs'ün doğusunu işgal edip ilhak etti ve iç hukuku uyguladı. Uluslararası toplumun çoğu, Doğu Kudüs'ü işgal edilmiş topraklar olarak görüyor ve İsrail'in egemenlik iddialarını veya buradaki yasadışı yerleşimleri tanımıyor.

Yerel basına göre, Abu Shkheidem, Eski Şehir'in Müslüman Mahallesi'ne, Bab az-Zahra (Herod'un Kapısı) yakınlarındaki en eski ve tek hizmet veren al-Rashidiya erkek devlet lisesinde öğretmen olarak çalıştı. Saldırının ardından işgal güçleri okula baskın düzenledi.

Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gelişmeler, 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk olan Omar Abu Asab'ın Eski Şehir'de iki İsrailli paramiliter sınır polis memurunu bıçakladığı iddia edildikten sonra silahlı bir İsrailli yerleşimci tarafından öldürülmesinin ardından geldi.