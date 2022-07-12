Küba, Hükümet Karşıtı Protestoların Yıldönümünde ABD'nin 'Katılımını' Eleştirdi

Küba dışişleri bakanı, Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yıl nadir görülen hükümet karşıtı gösterilerde sokaklara çıkan Kübalı protestocuların cesaretini memnuniyetle karşılamasının ardından ABD'yi ülkede "yasa ve düzeni bozma" çabalarına karışmakla suçladı .

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Küba protestolarının birinci yıl dönümü münasebetiyle Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'un "Küba halkını kutladığını ve baskı karşısındaki yılmaz kararlılığını övdüğünü" söyledi.

"Küba halkına: Amerikalılar, 11 Temmuz 2021'de insan hakları, temel özgürlükler ve daha iyi bir yaşam için sesinizi yükseltmek için on binlerce kişinin sokaklara çıktığını hayranlıkla izledi. Küba rejimi, halkın sesini duymak yerine yüzlerce protestocuyu onlarca yıl hapis cezasına çarptırdığı için yanınızdayız” dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter'da, Havana'nın Blinken'in "bu ülkenin hükümetinin Uluslararası Hukuku ihlal ederek #Küba'da düzeni ve barışı bozmaya yönelik girişimlere doğrudan dahil olduğunu doğrulayan" yorumlarını reddettiğini söyledi.

Binlerce Kübalı , artan gıda fiyatları, tıbbi kıtlıklar ve COVID-19 salgını sırasında kötüleşen korkunç sosyo-ekonomik koşulları protesto etmek için 11 Temmuz 2021'de başkent Havana ve diğer şehirlerde sokaklara döküldü.

Protestoculardan bazıları, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" sloganları atarak Başkan Miguel Diaz-Canel'in hükümetini doğrudan hedef aldı. Hiç duyulmamış ama duyulmamış gösteriler , yetkililerin katılımcılara kitlesel bir baskı uyguladığı Karayip ülkesini sarstı.

Uluslararası Af Örgütü bir bilgi notunda , “Protestolar sırasında ve onları takip eden haftalarda yetkililer, ailelerine nerede olduklarını bildirmeden keyfi olarak yüzlerce kişiyi gözaltına aldı, aktivistleri ve bağımsız gazetecileri aşırı gözetim altında tuttu ve nüfusun internet erişimini kesti” dedi .

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kıdemli Amerika araştırmacısı Juan Pappier de yaptığı açıklamada , "Bir yıl önce bugün binlerce Kübalı hak ve özgürlükler talep ederek protesto etti, ancak hükümet çoğuna yalnızca iki seçenek verdi: hapis ya da sürgün" dedi . "Latin Amerika ve Avrupa'daki hükümetler, Küba üzerindeki insan hakları incelemelerini acilen artırmalı ve bu insan hakları krizi daha da kötüleşmeden önce ortak, çok taraflı bir yanıta öncelik vermelidir."

Havana, Washington'u Küba vatandaşları arasında hoşnutsuzluk ekmek ve protestoları kışkırtmakla suçlarken, aynı zamanda ülke ekonomisine zarar veren ana faktör olarak adaya karşı on yıllardır süren ABD ambargosuna işaret ediyor.

Ocak ayında Küba makamları , aralarında gençlerin de bulunduğu 700'den fazla kişinin protestolarla ilgili olarak "yetkililere, kişilere ve mülke karşı teşebbüs edilen vandalizm eylemleri ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" dahil olmak üzere cezai suçlamalarla karşı karşıya olduğunu kabul etti. .

Geçen ay yaklaşık 400 kişiye gösterilere katıldıkları için yaptırım uygulanmıştı. Başsavcılık , bunlardan 297 kişinin fitne, sabotaj, zorla soygun ve kamu düzenini bozma suçlarından 5 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığını söyledi .