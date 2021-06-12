KSL ne demek? İddaa ksl anlamı ne? Bilyoner Nesine Ertelenen maç ne olur

İddaa oynayan herkesin merakla cevabını beklediği soru olan KSL ne demek? KSl açılımı ne? Ksl ne oluyor sorusu merak uyandırdı. Peki KSL ne demek? Ksl olan maç sonucu ne olur?

KSL ne anlama geliyor!

KSL, iddaa da yarıda kesilen maç anlamına geliyor. Bir maçın yanında KSL yazıyorsa maç bir sebeple ertelenmiştir. Maçın oynanması ve iddaa da kabul görmesi için yani yeni bir kod oluşması için en az 24 saat geçmesi bekleniyor.

KSL olan ertelenen maçın skoru ne olur?

İddaa da ertelenen KSL olan maçın skoru için 24 saat verilmektedir. Karşılaşma 24 saat geçmeden oynanırsa iddaa aynen geçerli olur ve kupon devam eder. Eğer karşılaşmaz tamamlanmazsa ertelenen maç kazandı olarak işaretlenir ve 1 ile çarpılır.