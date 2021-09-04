Krup Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Doktorlar tarafından yapılan son açıklamalara göre koronavirüs ile aynı belirtileri göstermekte olan krup hastalığının tanısını koymak oldukça zor bir durumdur. Bebeklerde ve çocuklarda şiddetli bir şekilde geçebilen krup hastalığı, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı ve vatandaşlar hastalığın belirtilerinin neler olduğu ile tedavisi nasıl olduğu hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Uzmanların yapmış olduğu açıklamalar sonrasında bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla görülen krup hastalığının tedavisinin nasıl olduğunu sizler için haberimizin devamında yaz. İşte sağlık gündemin üst sıralarında yer alan ve vatandaşları endişeye sürükleyen krup hastalığı hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Çabuk geçmekte olan çoğu krup hastalığının genel olarak 3 ile 7 gün arasında sürdüğü bilgisi doktorlar tarafından açıklanmıştır. Tedavi sürecinin evde de devam edebildiği öğrenilen krup hastalığı çoğu zaman hafif geçirilebilir ancak tedavi süresi boyunca bol miktarda su tüketilmesi bu hastalığın atlatılması için önemli bir noktadır. Bunun yanı sıra bol miktarda sıvı sağlanması gerekir ve papatya çayı, adaçayı, ıhlamur ve nane gibi sıvılar ile de tüketilebilir.

Bebekler ile çocukların daha rahat bir şekilde nefes almalarına yardımcı olmak adına çocukların yanına serin ya da sıcak buhar veren cihaz konabilir ve bu şekilde krup hastalığı tanısı bulunan kişilerin rahatlaması sağlanabilir. Tedavi sürecinde nemlendirilmiş havanın vokal kordun şişmesini engellediği ve böylece semptomları azalttığı bilinen bir durumdur. Bunun yanı sıra etkili olan bir diğer yöntem de sıcak su buharının bulunduğu küvet ya da duşta daha rahat bir şekilde nefes alınmasını sağlamak olacaktır.

Geç saatlerde hırıltılı nefes alışı kötüleştiği zaman ve öksürük artış gösterdiği sırada serin bir ortamdan bebeklerin ve çocukların 10-15 dakika süre boyunca kalması solunum semptomlarını hafifletebilecektir. Aynı zamanda nefes almayı kolaylaştırmak adına çocuğun yatarken başı yükseltilebilir.