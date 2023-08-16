Sigortalıların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihine göre değişen koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Emeklilik için prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi farklı koşullar gerekiyor. Aynı zamanda yaş şartının da yerine getirilmesi zorunlu oluyor. Ancak sigortalıların emeklilik yaşına varamadan çalışma hayatına son vermesi gerekebiliyor.

Yaşanan çeşitli hastalıklar, geçirilen kazalar ya da iş kazaları, iş hayatına devam etmeyi engelliyor. Çalışma gücünü kaybeden kişiler, ciddi anlamda bir gelir sıkıntısına düşüyor. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malullük aylığı ödemeleri yapılıyor. Malullük aylığı ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi şartları sağlaması gerekiyor.

HANGİ HASTALIKLAR, MALULEN EMEKLİLİK HAKKI DOĞURUR?

Malulen emeklilik için hastalıklardan ziyade söz konusu hastalığın çalışma gücünde yarattığı kayıp önemli oluyor. Çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmesi gerekiyor. Kanser türleri nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler, malulen emeklilik için başvuru yapabiliyor.

Nörolojik hastalıklar, kalp rahatsızlıkları ve ruhsal sorunlar da malulen emeklilik hakkı veriyor. Sigortalı olarak çalışan kişinin yaşadığı bir kaza sonucu fiziksel bir engelinin ortaya çıkması da bu noktada etkili oluyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en az 10 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra 1800 gün prim ödeme şartının sağlanması da istenen şartlar arasında bulunuyor. Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç hale geldiyse 10 yıl sigortalılık süresi şartı aranmıyor.

Malulen emekli olmak isteyenlerin çalışma gücünde meydana gelen kayıp oranının yüzde 60 olması gerekiyor. Bu kişilerin, başka bir yerde çalışamayacak durumda olması da istenen şartlar arasında yer alıyor. Gerekli şartları sağlayanlar, malulen emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurabilir. Başvuru için yetkili sağlık kuruluşlarından çalışma gücündeki kayıp durumunu gösteren rapor alınması gerekiyor. Böylece malullük aylığı ödemeleri başlıyor.