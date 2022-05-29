Kripto Para Yatırımcılarının Dikkatine! 2022 Sonunda Zengin Olacaksınız! 2022 senesi kripto para piyasalarında ciddi hareketliliklerin yaşanmasına sahne alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin kripto para biriminden Ethereum kripto para birimine kadar bütün kripto paraların adeta dibi görmesi ile beraber çok ciddi zararların meydana gelmesine sebep olmuştu. Dünya genelinde meydana gelen krizler ile çeşitli yaptırımlarla beraber kalıpta para piyasası son 2 aylık süreç içerisinde resmen değer kaybetmeye devam ediyor? İşte detaylar çok daha fazlası haberimizde..

21 yüzyılın yatırım araçlarının başında gelen kripto para borsalarında son dönemlerde yatırımcılar bir türlü sevinemedi. Lider kripto para birimi Bitcoin ne zaman 100.000 doları görecek? Sorusu tartışılırken, 30 bin TL'nin dahi üzerine çıkmak için çırpınan bir koli kripto para biriminin 2022 senesi sonunda 100.000 dolara yaklaşması bekleniyor.

Kripto Para Piyasasında Deprem!

Kripto para borsalarında coinlerde değer kaybı bütün hızıyla devam ederken diğer taraftan geçtiğimiz hafta Bitcoin kripto para birimi, tarihi düşüşlerinden birisine maruz kalmıştı. Aradan geçen süreye rağmen halen bir türlü toparlanmayı başaramayan lider kripto para birimine değer kaybı ise sürüyor.

Kripto Para Borsalarını Orta ve Uzun Vadede Neler Bekliyor?

Kripto para borsaları her ne kadar da dibi görmüş olsa da kripto para piyasası ile alakalı yorum yapan ekonomistler tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre 2022 senesinin içerisinde özellikle de orta ve uzun vadede yatırım gerçekleştirilen bireylerin özellikle de kripto paralarda ansızın meydana gelecek yükselişlerle servet kazanacakları açıklandı.