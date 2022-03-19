Kripto Para Birimlerinin Ukrayna'daki Rolü

Kripto para birimleri Ukrayna'daki savaşta eşi görülmemiş bir rol üstlendi ve hükümetin Rus işgaline karşı mücadelesini finanse etmek için milyonlarca dolar toplamasına yardımcı oldu.

Ukrayna neden kripto para birimlerine yöneldi ve yeni kripto sektörü itibarını nasıl değiştiriyor ve savaş bulutlarının ortasında nasıl bir etki yaratıyor?

Ne kadar kripto toplandı?

Çatışmanın başlangıcında, Ukraynalı yetkililer Twitter hesabında iki kripto cüzdanın adreslerini paylaştılar ve bağışçılara katkılarını gönderecekleri doğrudan ve net bir adres verdiler.

Cüzdanlar, işgalin başlamasından sadece dört gün sonra 10,2 milyon dolardan (9,2 milyon avro) fazla çekti.

O zamandan beri, Ukrayna kripto borsası Kuna'nın kurucusu Michael Chobanian tarafından yürütülen "Ukrayna için Kripto Fonu" ile tüm bağışların yüzde 60'ını oluşturan 100 milyon dolardan fazla kripto para toplandı.

"Hala kripto topluyoruz. Günlük kumanyalar, kurşun geçirmez yelekler ve kasklar gibi yardımlara harcanıyor." dedi.

Başlangıçta, biri insani amaçlar için, diğeri ukrayna ordusuna destek olmak için iki fon kuruldu.

Ancak Chobanian, Ukrayna genelinde şiddet olaylarının artmasından sonra fonların birleştirildiğini ve tamamen orduyu desteklemeye odaklandığını söyledi.

Kripto bağışlarının çoğunluğunun Bitcoin, Ethereum ve stablecoin Tether şeklinde geldiğini söyledi - dolara bire bir sabitlenmiş bir coin.

Kripto para bağışında etmenin faydaları nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden itibari para ile Ukrayna'ya gönderilen yardım paketleri kripto para bağışlarını cüce olarak kabul ediyor, ancak ikincisi bireylerin dahil olmasına izin sağlıyor.

ABD'li kripto yardım kuruluşu The Giving Block, AFP'ye yaptığı açıklamada, kripto para bağışlarının çeşitli nedenleri desteklemek isteyen "genç bağışçıları" çekme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kripto bağışlarının Ukrayna için değerli olmasının bir diğer nedeni de jeopolitik veya makroekonomik faktörlerden daha az etkilenmeleridir. Chobanian, enflasyonun bir sonucu olarak Ukrayna grivnasının değerindeki değer kaybına işaret ediyor.

Kripto para birimlerinde bağış etmenin ekstra bir avantajı da transferlerin hızıdır. Banka havalelerinin iki ülke arasında onaylanması 24 saate kadar sürebilir. Ancak, kripto para transferleri genellikle daha az zaman alır.

Dezavantajları nelerdir?

Kriptonun Ukrayna savaş çabalarına yardım etmedeki başarısına rağmen, her zaman sorunsuz bir sürüş olmamıştır.

Çatışmanın ilk günlerinde, dijital dönüşümden sorumlu bakan yardımcısı Kiev'in davası için sembolik bir jest olarak Ukrayna'nın kendi kriptosunun düzenlenmesini istedi, ancak proje sonunda iptal edildi.

Daha da kötüsü, insanlar planlanan devlet tarafından verilen kripto paranın sahte sürümlerini basma ve pazarlama fırsatını yakaladılar.

Şu anda bakanlıkla yakın çalışan Chobanian, hükümet içinde "iletişim eksikliği olduğunu" söyledi.

"Savaşın ilk günüydü," diye hatırlıyor.

Dahası, kripto para birimleri Ukrayna'nın gölge ekonomisinin temel bir parçası haline geldi - çevrimiçi suç, vergiden kaçınma ve sermaye uçuşunda bir değişim aracı olarak kullanıldı.

Veri analitiği firması Chainalysis'e göre, Doğu Avrupa'dan diğer bölgelere yapılan işlemler özellikle yüksek ve şirket, bölgedeki kripto hareketinin bir kısmını "sermaye uçuşunun açıklayabileceği" öne sürüyor.