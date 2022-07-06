Kriket, Krizden Etkilenen Sri Lanka'da Birçok Kişi İçin 'Zihinsel Şifa' Olmuş Durumda

Kriket sporu ülkedeki ekonomik krizin etkilerinden bir mola arayan Sri Lankalılar için hoş bir oyalama haline geldi - yakıt ve yemek pişirmek için gaz ve okul satın almak için uzun kuyruklar ve toplu taşımaya çok az erişim olduğu için okul ve iş kesintiye uğradı.

Kriket delisi Güney Asya ada ülkesi, son zamanlardaki en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya ve akut gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına katlanıyor. Hükümet okulları ve üniversiteleri kapattı ve yakıt kaynakları sınırlı .

“Evet, ülkede bir sorun var – insanlar her türlü sorunla fakir ve çaresiz hale geldi. Monoton bir hayat yaşıyoruz ve bazen yakıt hatlarında beş, altı, yedi gün geçirdik” dedi.

“Çocuklar için mutluluk yok ve çocuğun ihtiyacı olanı sağlayamıyoruz. Bu [kriketi] izlediğimizde zihinsel bir şifa getiriyor” diye ekledi, enerji kriziyle gelenlerin düşmesinden sonra turizm sektöründe geçimleri bozulan Nilantha.

Nilantha, oğluna Sri Lanka standartlarına göre pahalı bir oyun olan kriket oynamasını önermeyi planladığını ancak ekonomik krizle birlikte hayatının hızla değiştiğini ve planlarının suya düştüğünü söyledi.

“Kriketi seviyoruz ama tüm zamanımızı kriketle geçiremeyiz, istihdam sorunları ve tüm bunlarla birlikte. Ancak kriket izleyerek baskılardan biraz kurtulmayı umuyorum.”

'Sadece üzüntülü zamanlarda kriket yapın'

İngiliz sömürgecilerin mirası olan kriket, birçok Güney Asya ve Karayip ülkesinde olduğu gibi Sri Lanka'da da yerel kültürün bir parçası haline geldi. Irksal, dini ve politik anlaşmazlıklarla parçalanmış bir ülkede birleştirici bir faktör olarak görülüyor.

Çeyrek asırlık kanlı bir iç savaş bile Sri Lanka'da sporun ilerlemesini veya takip edilmesini engellemedi.

Bağımsız bir devlet için savaşan ve şimdi mağlup olan Tamil Kaplanları isyancı grubu, Sri Lanka'nın Avustralya'yı yenerek şampiyonluğu kazandığı 1996 Dünya Kupası finali için silahlarını susturdu.

Genç Theekshana Nethumaksila, komşu şehir Matara'dan trenle seyahat ederek Galle'deki manzaralı kriket sahasındaydı.

16 yaşındaki Nethumaksila'nın bu yıl genel sınavlara girmesi planlanıyor, ancak okullar kapalı olduğu için düzgün bir şekilde hazırlanamıyor.

"Sadece üzüntülü zamanlarda kriketimiz olur," dedi. "Aklımızdan çıkarmak için buraya kriket izlemeye geldik."

Tura devam etmeden önce, Avustralya kriket takımının Sri Lanka'ya seyahat etmenin ve yerel halk temel ihtiyaçlar için bile mücadele ederken oynamanın etik olup olmadığını düşünmesi gerekiyordu.

Tur, Avustralya'nın kazandığı üç oyunlu Twenty20 International (T20I) serisini ve Sri Lanka'nın 3-2 kazandığı beş maçlık One Day International (ODI) serisini içeriyordu.

Avustralyalı takımın tura devam etme kararı, geçen ay beşinci bir günlük maça Avustralya'nın ODI formasının rengi olan sarı giyinmiş olarak gelen taraftarların beğenisini kazandı ve onları eğlendirdikleri ve hakkında olumlu bir mesaj gönderdikleri için onlara teşekkür ettiler.

Avustralyalı oyunculardan bazıları lehine döndü. Kaptan Pat Cummins liderliğindeki birçok kişi, Sri Lankalı taraftarlardan aldıkları desteğin taşmasını takdir ettiklerini söylemek için sosyal medyayı kullandı.

Avustralya ilk Test maçını 10 kaleyle kazandı ve Sri Lanka'ya tur, yine Galle'de Cuma günü başlayan ikinci Test ile sona erdiğinde seriyi kareye alma şansı verdi.