Kremalı Sebze Çorbası Nasıl Yapılır? Kremalı Sebze Çorbası Tarifi

Kremalı sebze çorbası hazırlamak için mevsiminde elde edilen besinlerin vitaminlerinden faydalanmak ve mevsim sebzelerinden yararlanmak mümkündür. Özellikle çocukların ve gençlerin beslenmesinde oldukça önemli bir noktada yer alan kremalı sebze çorbası, sağlıklı beslenmek için tavsiye edilmektedir. Sebze çorbalarını tüketmek, diyet listesini takip edenler üzerinde de önemli olurken sizler için kremalı sebze çorbasının yapılışının nasıl olduğunu yazdık. Kişi sayısına göre kremalı sebze çorbalarının yapılışında kullanılan malzemeler arttırılabilir. Ortalama 6 kişilik olan bir sebze çorbası için gerekli olan malzemeleri ve çorbanın tarifini sizler için hazırladık.

Kremalı sebze çorbası malzemeleri arasında orta boy 1 adet patates, 1 adet kabak, 1 adet havuç, 1 çay bardağı bezelye, 1 yemek kaşığı un, 1 kutu krema, su, tuz ve 1 yemek kaşığı tereyağı gereklidir. Mevsimine göre değişkenlik gösteren sebzeler olması ile birlikte genellikle kabak, havuç ve patates kullanımı mümkün olacaktır. Öncelikle havuçlar, kabaklar ve patatesler küp şeklinde doğranarak tarife başlanır. Kaynamakta olan suyun içerisine ilk olarak havuçlar eklenir ve daha sonra patates ve kabaklar eklenerek kaynatılır. Patateslerin pişmesi ardından bezelyeler de eklenir ve karıştırılır.

Havuçların ve patateslerin pişmesinin anlaşılabilmesi adına çatal yardımı ile ezmek gereklidir. Yeterli olan derecede pişmesi ardından bezelyeleri eklemek çorbanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte kaynayarak pişirilen sebzeler hazırlanırken bir taraftan da içinin kıvamını arttırmak için diğer İşlemlerin yapılması tavsiye edilir. Farklı bir tencere içerisinde tereyağı eritilir ve içerisine un konulduktan sonra su eklenerek kaynatılır. Tereyağı ve onun içerisine sebzeli karışım da tamamen eklendikten sonra içerisine krema eklenir. Karışım tamamlandıktan sonra son olarak tuz eklenir ve çorba servis yapmaya hazır hale getirilir. Servis gerçekleşmeden önce isteğe bağlı olarak dereotu da eklenebilir.