Kredi Puanı 1200 Altında Yer Alan Kişileri Sevindirecek Haber Geldi! Bazı Bankalar Herkesin Sicilini Affedecek

Gün geçtikçe bankacılık sektörü de büyümeye devam ediyor. Bahsi geçen büyümede en çok da kredi ve kredi kartı türündeki ürün kullanımları etkili haldedir. Bankaların sunmuş olduğu kredi ve kredi kartı tarzındaki ürünlerinden, sicilinde herhangi bir sorun olmayan ve düzen gelirini belgelerle kanıtlayabilen kişiler direkt faydalanabilirken sicilinde sorun olan kişiler ya da düzenli gelir beyanında bulunamayan kişiler maalesef ki kredi kullanma meselesinde zorluklar yaşayabiliyor. Fakat bazı bankalar sicilinde sorun olan kişilere de kredi veriyor. Başvuranların parası hemen hesaplarına yatıyor. Yüksek KKB şartı da aranmıyor, işte detaylar…

Enpara

Sicilinde sorunlar olduğu için kredi alamayanlara ilk güzel haber Enpara.com yönünden geldi. Enpara, ihtiyaç kredisi verirken bireylerin KKB notunu kriter olarak görmemektedir. Herkesin ikinci bir şansı hakkettiği fikrine dayanarak ilerlemeyi sürdüren Enpara, gelir gider dengesini oluşturabilen her kullanıcıya 100 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi veriyor. Bahsi geçen kredinin faiz düzeyi yüzde 2,29 şeklinde belirlendi. Vade süresi ise 50 bin TL altında yer alan krediler için en fazla 36, 50 bin TL’yi aşan krediler için ise 24 ay şeklindedir.

Fibabanka

Sicilinde problem bile olsa herkese kredi sağlayan öteki banka ise Fibabanka oluyor. Fibabanka, kredi kullandırma sürecinde kişilerin sicilini önemsemiyor. Düzenli bir şekilde geliri olan herkes bu krediyi kullanabiliyor. Kredinin faiz oranı ise %1,80’den başlar. En fazla vade süresi ise 50.000 TL ve altında yer alan tutarlar için 36 aydır. Fakat 50.000 TL’yi aşmakta olan tutarlar için bu süre 24 aya düşmektedir.

Odeabank

KKB skorunuz düşük düzeydeyse ve birçok banka size bu nedenle kredi vermediyse endişelenmeyin, Odeabank size kredi verecek! Ülkemizin gelişmeye devam eden bankalarından biri olan Odeabank, yüzde 2,73 düzeyindeki faiz oranıyla 100 bin TL’ye değin kredi veriyor. 50 bin TL ve altında yer alan tutarlar için azami şekildeki vade süresi 36 ay olurken 50 bin TL üzerinde bulunan tutarlar için azami süre 24 aydır.