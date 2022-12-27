Kredi Notunuzu Nasıl Yükseltebilirsiniz? Büyük ya da küçük çaplı pek çok ihtiyaç için bankalar üzerinden kredi alma gereksinimi duyabiliriz. Bu gereksinim sebebi ile bankaya kredi başvurusu yaptığımızda kimi zaman olumsuz yanıt alıp kredi alamayız. Banka bunun gerekçesi olarak kredi notunun düşük oluşunu gösteriyor ise kredi notunun nasıl yükseltilebileceğine dair sorular kafamızda oluşmaya başlar. Düşmüş olan kredi notunuzu yükseltmek, yapacağınız işlemler ve izleyeceğiniz doğru yöntemler ile mümkündür.

Kredi Notu Yükseltme Yolları

Bankadan kredi alabilme olasılığınız için önemli bir nokta olan kredi notunu yükseltme konusu, kredi alma ihtimalinizi arttıracaktır. Düşük olan kredi notunu yükseltmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemleri kredi notunuz çokça düşmeden yapmanız tavsiye edilir. Ancak düşen kredi notunuzu yükseltmek için bu yollar her zaman iyi bir seçenek olabilir.

Düzenli Ödeme Yapmak

Eğer ödeme güçlüğü çekiyorsanız ve aksayan ödemeleriniz oluşmuşsa ilk olarak bunları halletmeniz gerekir. Ödemelerde yaşanan aksama, gecikme gibi olumsuzluklar kredi notunu düşürür. Kredi Kayıt Bürosu’nun açıklamaları ile sabit olan bir gerçek ödeme alışkanlıkları değerlendirmesinin notunuzun yüzde 35 gibi bir oranını oluşturduğudur. Bu nedenle ödemelerinizi son gününü geçirmeden yapmak kredi notunuzu yükselmek için geçerli olan bir yoldur. Ayrıca belirlenen asgari tutar yerine dönem borcunun tamamını ödemek de kredi notunuzu yükseltecektir.

Borçları Yapılandırmak

Var olan plandaki ödemeleriniz bütçenize uymuyor ise bunları kendinize uygun olarak revize etmek iyi bir seçenek olacaktır. Borçlarınız bütçenize uymuyor ise düzenli ödeme yapmanız ve bu yolla kredi notunuzu yükseltmeniz mümkün olmayacaktır. Bu nedenle vadenizi uzatarak aylık ödemelerinizi azaltabilir ve bu şekilde düzenli ödeme yaparak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

Kredi Kartı Kullanmak

Kredi notunuzu direkt olarak etkileyen banka işlemleri ile kredi notunuzu yükseltmeniz mümkündür. Market, akaryakıt veya giyim gibi sınırsız alanlarda yapacağınız alışverişlerinizde kredi kartı kullanmak kredi notunuzu doğrudan etkileyecektir. Alışverişlerinizde aktif olarak kullanacağınız kredi kartınız, oldukça aktif bir kullanıcı kişi olduğunuzu göstereceği için kredi notunuzun artmasında rol oynayacaktır. Bununla beraber bu harcamaların (kredi kartının) ödemesini aktif ve düzenli yapmak da oldukça önem taşımaktadır.