Kredi Notu Sıfır Dahi Olsa Garanti Bankası15.000 TL Ödeme Verecek! Kredi notum sıfır diye üzülmeye gerek yok. Kredi notunuz sıfır olsa hadi Garanti Bankası sizlere 15 bin TL tutara kadar kredi verebilecek. Kredi notu olumsuz olan vatandaşlara Garanti Bankası’ndan müjde! Kredi notu sıfır olan vatandaşlara 15 bin TL tutarlı kredi imkânı…

Nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlara yönelik kullandırılacak olan tutar, 5 dakika gibi kısa sürede sonuçlandırılıyor. Daha önce her hangi bir bankadan kredi ve kredi kartı kullanmadı iseniz, Garanti Bankası tarafından bireysel kredi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Başvuru yapılması halinde vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerini yapmaları gerekir.

Garanti Bankası, konu ile ilgili olarak internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları aracılığı ile yapmış olduğu duyurusunda nakit ihtiyacı hisseden tüm vatandaşlara ödeme konusunda yardımcı olacağını bildirdi. Yapılacak başvuru sonucunda 15 bin TL tutarlı ihtiyaç kredi için katılım sağlayacak olan vatandaşlara 36 ay vade seçenekleri sunuluyor. İlk taksit ödemelerinde ise 3 aylık bir erteleme fırsatı da sunuluyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları gerekiyor.

Sigortalı olarak her hangi bir işyerinde çalışan vatandaş banka tarafından sağlanan kampanaya katılım sağlamak istediklerinde, kişinin sigorta durumları göz önünde bulunduruluyor. Son çalışılmış olan iş yerinde en az 3 ay sigortalı olarak çalışılarak primlerin yatırılmış olması gerekiyor. Gerekli olan sigorta şartı sağlandığında banka ilgili kişilere kredi imkânı tanıyor. Sigortalı olarak çalışan bireyler, 15 bin TL ye kadar ihtiyaç kredisi onayı alabilecek. Onay alınması halinde ayrıca banka tarafından bonus özellikli kredi kampanyasına da katılım sağlanabilecek. Acil nakit için kredi kampanyasına katılım sağlayarak hızlı bir şekilde sonuç almak mümkün.

Nakit ihtiyacı için başvuru halinde Garanti Bankası şubelerine gidildiğinde, kimlik ve gelir belgesinin de yanınızda getirmeniz gerekir. Emekli olmuş vatandaşlar, şayet başka bankalardan kredi almamışlar ise, maaşlarını Garanti Bankası’na taşıyarak yüksek limitli kredi imkânından faydalanabilirler. 250 bin TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmek için emekli maaşının Garanti Bankası’na taşınması gerekiyor.