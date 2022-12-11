Kredi Notu Nedir? Kredi Notu Nasıl Oluşturulur?

Kredi Notu Nedir?: En basit anlatımı ile bankalardaki kredi hareketlerinizin değerlendirilmesi ile size verilen not olarak tanımlanabilecek kredi notu, sizin bankalardaki kredi geçmişinize göre belirlenir. Bu geçmişe kredi ve kredi kartı ödemeleriniz, aynı şekilde yaşadığınız borç ve varsa bununla beraber yaşadığınız yasal takipler hatta fatura ödemeleriniz gibi hareketleriniz dahildir. Bankaların kredi başvurularınızı değerlendirirken yararlandığı en önemli veri sizin kredi notunuzdur.

Kredi Notu Nasıl Oluşturulur?

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ülkemizde dokuz bankanın ortaklığı ile oluşturulmuş bir kuruluştur. Bu kuruluş tarafından kredi notunuz oluşturulur. Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, kullanıcı (müşteri) verilerini Kredi Kayıt Bürosu ile paylaşır. Alınan bu verilerin değerlendirilmesi ile size ait kredi notu oluşmuş olur. Bu not 1 ila 1900 arasında bir değer alır. Notun 0 (sıfır) olması minimum beş yıldır bankalarla aktif bir kredi hareketinizin olmadığını gösterir.

Kredi notunun oluşturulmasında en önemli etken kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlığınızıdır. Değerlendirmenin yüzde 30 üzerinde bir oranını karşılayan bu alışkanlıklarınız notunuzun belirlenmesinde en önemli kriterdir. Hemen hemen aynı oranda önemli bir ölçüt olan borç durumu, geçmişe göre günümüzde çok daha önemli bir paya sahiptir. Eğer mevcut bir borcunuz varsa bankalar bu durumda gelirinizi göz önüne alır ve yeni bir borçlanmanın uygun olup olmayacağına karar verir. Yakın geçmişte kredi almış olmanız da kredi notunuzu etkileyen bir diğer faktördür. Bu ölçütte yeni kredi yeni bir risk olarak değerlendirildiğinden kredi notunuzu düşürme potansiyeline sahiptir. Ancak uzun süreli bir düşüş olmayacağı gibi kredinizi düzenli olarak ödedikçe notunuz tekrar yükselir. Benzer bir oranda etkili olan kredi kullanım yoğunluğu da notunuzu belirlemede bir ölçüt olarak kullanılır. Bu ölçüt bazında kredi kullanan ve ödemeleri düzenli olan kişilerin notları hiç kullanmamış olanlara ya da kendilerine göre daha az kullanmış olanlara kıyasla yaklaşık yüzde on daha fazladır. Bu oranlardan daha az yüzde ile etkili olan faktörlerin değerlendirilip işlenmesi ile 1 ila 1900 aralığında bir kredi notu oluşur.

Kredi Alabilmek İçin Notum Kaç Olmalı?

Sorunsuz bir şekilde kredi kullanımı yapabilmek için belirlenen net bir puan yoktur. Başvuru yapılan banka, gelir durumu gibi farklı kıstasların da etkili olduğu kredi değerlendirmeleri için net bir puan vermek mümkün değildir. Ancak genel bir şekilde bakacak olursak 1500 ve üzerinde bir notunuz varsa kredi almanız mümkündür denebilir.