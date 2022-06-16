Kredi Notu Düşük Olanlara 40 Bin TL Kredi İmkânı!

Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor ve tasarruf yapmak çok zorlaştı. Öte yandan, acil ihtiyaçlarla karşı karşıya kalan vatandaşlar, birikim yapmaksızın banka şubelerine giderek bankaların sunduğu kredi hizmetlerinden yararlanmak istiyor. Ancak, bu banka kredileri herkes için değildir. Bankalar özellikle kredi notu düşük olan tüketicilere kapılarını kapatıyor. Kredi notunuzu yükseltmenin en kolay ve hızlı yolları araştırılıyor. Daha önce kredi başvurusunda bulunan herkes kredi notu terimine aşinadır. Kredi notu, bir tüketici tarafından ödünç alınan bir kredinin geri ödeme performansını değerlendiren ve derecelendiren bir sistemdir.

Kredi Notu Nedir?

Kredi sicilleri tarafından belirlenen kredi notları, tüketicinin mevcut gelir durumunun yanı sıra kullanılan bankacılık hizmet ve ürünlerini de dikkate alır. Bu sonuçların hesaplanması bir kredi puanı üretir. Kişi krediyi kullanmak isterse, banka bu kredi notunu inceler ve tüketicinin krediyi geri ödemedeki geçmiş performansına ulaşır. Kredi notları, bankaların tüketicileri anlamasını sağlar. Düşük kredi notu olan tüketicileri yüksek riskli müşteri grubuna getiren bankalar genellikle bu segmente kredi vermekten hoşlanmazlar. Düşük bir kredi puanı, tüketicilerin kredilerini sonsuza kadar kullanmasını engellemez. Yani kişi birkaç basit yolla kredi notunu tekrar yükseltebilir ve istediği kredi için kapıyı çalabilir.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Kredi notunu bir üst seviyeye çıkarmak isteyen tüketicilerin öncelikle vadesi geçmiş banka borçlarını ödemesi gerekiyor. Banka borcundaki gecikmeler, kredi notlarında sürekli düşüşe yol açtı. Bu nedenle ilk adım olarak vadesi geçmiş borçlar kapatılmalıdır. İkincisi, kredi notunu yükseltmek isteyen tüketiciler, düşük limitli bir kredi kartı veya küçük bir kredi satın alarak ve ardından altı ay içinde zamanında geri ödeyerek kredi notunu yükseltebilirler. Kredi notu düşük olan kişilere her banka kredi vermez.

Bu yüzden son çare olarak bu yöntemi denemelisiniz. Bu sayede kredi kartınızı düzenli olarak kullanarak birkaç ay sonra kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Birçok banka, kredi notunuz yükseldikten sonra size kredi imkânı sunacaktır. Bu uzun vadeli bir çözüm olsa da, gelecekteki kredi fırsatlarınızı kolaylaştıracaktır.