Kredi Notu Düşük Olanlar! Şarta Belgeye Gerek Kalmadan Kredi Alabilecek…

Kredi notu düşük olup hiçbir bankadan kredi kullanamayanlar üzülmeyin!

Notu Düşük Olanlara Müjdeli Haber: O Banka Şartsız, Belgesiz 10.000 TL Veriyor, Açıklandı. Sizlerde kredi almak istiyorsanız ve kredi notunuz düşükse haberimizi okuyunuz...

Bankalardan kredi alamayanlara son dakika haberi geldi. Kredi notu düşük dahi olsa kredi verileceği duyuruldu. Eğer kredi notunuz 1100 ve altında ise bu nedenle kredi alamıyorsanız, Fibabanka sizler için kampanya başlattı. 10 bin lira tutarlı ve 24 ay vadeli kredi için kampanya başlattı. Kredi notu düşük olanlara verilecek olan kredide düzenli ödeme yaparak kredi notu yükseltilebilir. İlerleyen zamanlarda kredi ihtiyacı hissettiklerinde yüksek limitli kredi kullanabilirler.

Bankalar tarafından yapılan sorgulama sonrasında banka kredi notu düşük olan kişilere Fibabanka tarafından hemen onayı verileceği duyuruldu. Krediye ihtiyaç duyuyorsanız, kredi notunuzda düşük ise kredi için gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. Şartları sağlamanız halinde hemen onay alabilirsiniz.

Fibabanka Kredisine Başvuru Nasıl Yapılır?

Fibabanka kredi için başvuru yapan kişilere belirtilmiş olan şartları sağlamaları halinde işlem yapacak. Gerek internet gerekse SMS üzerinden başvuru yapılabildiği gibi en yakın banka şubesine gidilerek de başvuru yapılabilir. Sizler de banka üzerinde kredi almak istiyorsanız kredi notunuz düşük dahi olsa onay alabileceksiniz. Başvuru yapabilmeniz için en yakın banka şubesine uğramanız gerekir. İnternet veya SMS ile başvuru yapmanız halinde olumsuz cevap alabilirsiniz. Kredi notu düşük olan vatandaşlar kredi almak istemeleri halinde bankaya gerekli olan evrakları teslim etmeleri ve bir kefil götürmeleri gerekir.

Fibabanka 10.000 TL tutarlı kredi için başvuru yapan kişinin kredi notu düşük olanlara kefil getirme zorunluluğu getiriyor. Bu şartın sağlanması durumunda onay alınarak gün içinde kredi kullanılabilir. Kefilin ve başvuru sahibinin en az 3 aylık sigorta primlerinin bulunması gerekiyor. Her hangi bir işyerinde yeni işe başlanmış ise bu krediden faydalanma imkânı bulunmuyor. Bankadan kredi alarak bu krediye düzenli bir şekilde ödeme yapılırsa kredi notu yükseltilir. Bulunan kefilin banka kredi notunun yüksek olması şartını unutmamak gerekir.